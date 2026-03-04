https://sputnik-georgia.ru/20260304/deputat-gruziya-dolzhna-zaschischat-suverenitet-i-razvivat-ekonomiku-297434348.html

Депутат: Грузия должна защищать суверенитет и развивать экономику

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Главная задача грузинских властей – защита суверенитета и действия исключительно в национальных интересах, заявил член парламентского большинства Арчил Беридзе.Правящая партия "Грузинская мечта" не раз заявляла, что сегодня Грузия – независимое государство, а все дипломатические шаги предпринимаются с позиции равенства и взаимного уважения, а также с учетом интересов граждан.Депутат подчеркнул, что Грузия должна одновременно реализовывать собственное стратегическое видение и создавать стабильную, привлекательную среду для развития.По его словам, параллельно с нынешней войной на Ближнем Востоке наблюдается ряд прямых или косвенных попыток открыть второй фронт в Грузии."Если бы не твердая политика нашей команды, страна могла бы оказаться ареной разрушительной войны, которая принесла бы кровь и смерть каждому гражданину", – сказал Беридзе.Он также отметил двойные стандарты некоторых внешних акторов."Те, кто ранее заявлял, что общение с Россией – это измена, сегодня ведут диалог с Кремлем", – сказал депутат.Беридзе подчеркнул, что правительство продолжает мирную и разумную политику: укрепляет государственные институты, развивает экономику, борется с коррупцией, наркотиками и нелегальной миграцией, заботится о благополучии граждан.Депутат отметил, что в текущих условиях важно честно информировать общественность о геополитических вызовах, стоящих перед Грузией. Он подчеркнул растущее значение "Шелкового пути" на фоне увеличения торговли между Китаем и Европой и отметил, что страна может стать логистическим центром, соединяющим Азию и Европу.При этом он предупредил о росте интереса внешних сил к Грузии и попытках сформировать марионеточное правительство, действующее не в национальных, а во внешних интересах, как это было при предыдущем правительстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

