Депутат обвинил "прозападную" оппозицию в подрыве отношений с ЕС и США

Тенгиз Шарманашвили обвинил оппонентов в целенаправленной подрывной деятельности против собственной страны 04.03.2026
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Оппозиция, которая называет себя прозападной, ездила в Брюссель и умоляла не предоставлять Грузии статус кандидата и либерализацию визового режима; возможно, сейчас она же умоляет США не восстанавливать стратегическое партнерство, заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили Первому каналу. Грузинская парламентская делегация находится с визитом в Вашингтоне. В состав делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили. Депутаты проводят встречи как в Конгрессе, так и с представителями исполнительной власти. Делегация также примет участие в конференции Альянса суверенных государств, где будут обсуждаться вопросы международной безопасности, суверенитета и регионального сотрудничества. Что касается нового объединения "Альянс оппозиции", по словам депутата, главный источник прихода к власти – народ, а оппозиция с ним не работает, поэтому реальных шанса на победу у них нет. По словам политика, все попытки оппозиции объединиться закончились неудачей, поскольку движущей силой являлись указания извне.Девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
