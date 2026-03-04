Грузия передаст посольствам отчет комиссии о преступлениях оппозиции и Саакашвили
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете "Единого национального движения" и партий-сателлитов
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Заключение временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности режима Саакашвили и оппозиции, переведенное на английский язык, будет передано для ознакомления всем зарубежным посольствам в Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Временная следственная комиссия работала в парламенте в марте-сентябре 2024 года и изучала деятельность режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах и действующих и бывших должностных лиц, объединенных в политические партии по настоящее время.
"Этот документ будет передан всем посольствам, министерству иностранных дел Грузии для того, чтобы через посольства он дошел до всех релевантных акторов, в том числе до тех, кто до сих пор является сторонниками того периода режима "Национального движения" за рубежом", – сказал Папуашвили.
По его словам, "Единое национальное движение" до сих пор является членом европейского объединения "Европейская народная партия".
"Этот документ дойдет до всех релевантных людей, до всех исследовательских организаций, чтобы любой по каждому доказательству знал, какой диктаторский режим был в Грузии до 2012 года, реинкарнировать который сейчас, как мы видим, пытаются именно создатели этого режима", – заявил Шалва Папуашвили.
О чем говорится в заключении:
в 2004-2012 годах официальные представители госинститутов умышленно нарушали фундаментальные права человека, что стоило жизни многим невиновным лицам;
с целью демонстрации власти, запугивания и подчинения, должностные лица режима "Единого нацдвижения" незаконно лишали людей свободы, подвергали их пыткам, бесчеловечно обращались, насиловали и убивали. Следственная комиссия также установила, что применение различных жестоких методов пыток и бесчеловечного обращения в отношении заключенных было практически ежедневным;
почти по всем делам об убийствах и насилии режим "Единого нацдвижения" подделывал доказательства, распространял выгодную для себя версию событий и/или намеренно неправильно проводил расследование, из-за чего по некоторым делам до сих пор невозможно установить истину;
Саакашвили и другие чиновники неизменно покрывали преступников, обеспечивали их финансами и другими привилегиями;
через несколько дней после завершения августовской войны 2008 года режим "ЕНД" инициировал волну арестов по абсурдным обвинениям и жестокую расправу над теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и защищал Грузию, был свидетелем военных и послевоенных событий и подвергал сомнению правильность решений режима в любой форме;
прежний режим необоснованно обвинял своих оппонентов в "шпионаже", "агентуре в пользу России" и "измене родине", что до сих пор остается неизменной практикой представителей этой политической силы;
Европейский суд по правам человека был единственным международным институтом, перед которым власть "Единого нацдвижения" пыталась соблюдать принцип подотчетности, хотя иногда это было лишь поверхностно.
"В заключении следственной комиссии на основе фактов и информации говорится, что "Революция роз" на самом деле была государственным переворотом", – заявила глава комиссии, вице-спикер парламента Тея Цулукиани.
Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете в Грузии партии "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело".