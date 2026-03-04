https://sputnik-georgia.ru/20260304/gruziya-peredast-posolstvam-otchet-komissii-o-prestupleniyakh-oppozitsii-i-saakashvili-297434801.html

Грузия передаст посольствам отчет комиссии о преступлениях оппозиции и Саакашвили

Грузия передаст посольствам отчет комиссии о преступлениях оппозиции и Саакашвили

04.03.2026

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Заключение временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности режима Саакашвили и оппозиции, переведенное на английский язык, будет передано для ознакомления всем зарубежным посольствам в Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Временная следственная комиссия работала в парламенте в марте-сентябре 2024 года и изучала деятельность режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах и действующих и бывших должностных лиц, объединенных в политические партии по настоящее время. По его словам, "Единое национальное движение" до сих пор является членом европейского объединения "Европейская народная партия". "Этот документ дойдет до всех релевантных людей, до всех исследовательских организаций, чтобы любой по каждому доказательству знал, какой диктаторский режим был в Грузии до 2012 года, реинкарнировать который сейчас, как мы видим, пытаются именно создатели этого режима", – заявил Шалва Папуашвили. О чем говорится в заключении: "В заключении следственной комиссии на основе фактов и информации говорится, что "Революция роз" на самом деле была государственным переворотом", – заявила глава комиссии, вице-спикер парламента Тея Цулукиани. Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете в Грузии партии "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

