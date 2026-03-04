https://sputnik-georgia.ru/20260304/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-marta-2026-297425493.html

Какой сегодня церковный праздник: 4 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 4 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 4 марта отмечают день памяти cвятых Архиппа, Филимона, Апфии, Максима, Феодота, Исихия, Асклипиодоты, Равула, Феодора и... 04.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-04T01:01+0400

2026-03-04T01:01+0400

2026-03-04T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988395_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f5a997283a6f6d815921ce32eb1756f2.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Архипп, Филимон и АпфияПо церковному календарю 4 марта поминают апостолов от 70-ти Архиппа и Филимонa и равноапостольную Апфию.Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Приняв Крещение от первоверховного апостола Павла, супруги посвятили себя служению больным и обездоленным. Они превратили свое жилище в дом молитвы, где собирались все верующие жители города и проводились богослужения.Апостол Филимон, поставленный епископом города Газа, проповедовал Слово Божье по всей Фригии. Во время преследования христиан при императоре Нероне (54-68) cвятые Филимон и Апфия, а также апостол Архипп, епископ города Колоссы, приняли мученическую смерть.Разъяренная толпа во время языческого праздника ворвалась в христианский храм во время богослужения. В страхе все разбежались. Остались только Филимон, Архипп и Апфия.Их схватили и повели на суд к градоначальнику. Святого Архиппа озверевшая толпа избила и изрезала ножами, и он скончался по дороге. А cвятых Филимона и Апфию, по приговору правителя, забили камнями.Святые мученикиПо церковному календарю 4 марта поминают мучеников Максима, Феодота, Исихия и Асклипиодоту, пострадавших за веру в Адрианополе при императоре Максимиане (305-311).Мучеников сначала подвергли жестоким пыткам, потом с надругательствами водили из города в город и в конце казнили. Святую Асклипиодоту сначала избили, затем подвесили на дереве и бросали в нее камни. В конце ей отрубили голову.Евгений и МакарийПо церковному календарю 4 марта поминают преподобных исповедников Евгения и Макария – пресвитеров Антиохийской церкви.Преподобных Евгения и Макария за отказ участвовать в языческих оргиях привели на суд императора Юлиана Отступника (361-363). Пресвитеров, смело обличивших императора в отступничестве, подвергли жестоким пыткам, которые они переносили с духовной радостью и молитвой.Затем преподобных в оковах отправили в ссылку в Оасим – оазис Аравийской пустыни. Пресвитеры хотели поселиться на горе, но местные жители предупредили их, что там в пещере обитает огромный змей.По молитве cвятых молния ударила в пещеру и испепелила змея. Исповедники, оставшись в пещере, молились, чтобы умереть вместе. Их молитва была услышана. Они скончались одновременно в 363 году.РавулаПо церковному календарю 4 марта поминают преподобного Равулу, великого молитвенника.Родился будущий святой в сирийском городе Самосаты. Получив хорошее образование, он принял иночество и подвизался в пустынях и горах, подражая пророку Илие и Крестителю Господню Иоанну.Впоследствии святой Равула долго жил в Финикии, где прославился благодатными духовными дарами. Император Зенон преподобному дал денежное пособие для устройства монастыря, возведенного при содействии Беритского епископа Иоанна. В окрестностях новой обители проживало много язычников, которые постепенно были обращены в христианство.При преемнике Зенона, Анастасии (491-518), преподобный Равула пришел в Константинополь и, вновь получив средства от императора, построил в разных местах еще несколько монастырей. Один из них назвали именем святого подвижника.Всю жизнь преподобный Равула провел в трудах. Он был кроток, милостив и благожелателен к людям. Святой дожил до 80 лет и скончался примерно в 530-м после непродолжительной болезни.Феодор СанаксарскийПо церковному календарю 4 марта поминают преподобного Феодора Санаксарского.Родился будущий святой в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции в 1718 году. Юношу родители определили на воинскую службу – его ждало блестящее будущее в гвардейском Преображенском полку в Санкт-Петербурге.В 20 лет, поняв всю тщетность мирского счастья, он оставил столичную жизнь, избрав путь отшельника. В 1748-м принял монашеский постриг в Александро-Невской лавре с именем Феодор.В 1762 году преподобный был рукоположен в иеромонаха. По смирению он отказался от хиротонии и стал настоятелем Санаксарской обители, которую возобновил на пожертвования.Преподобный Феодор был твердым и строгим настоятелем. На богослужения в сутки посвящалось девять часов, а иногда и больше; пища в обители была самая грубая; на монастырские послушания выходили все, во главе с настоятелем.По ложному доносу отца Феодора сослали в Соловецкий монастырь в 1774-м, где он прожил в строгом заключении девять лет, нуждаясь в самом необходимом, а также страдая от холода и сильного угара.Получив свободу, он вернулся в Санаксарскую обитель, где после непродолжительной болезни скончался в 1791 году.ИмениныПо церковному календарю 4 марта именины отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Макар, Евгений, Максим, Никита, Федор и Федот.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников