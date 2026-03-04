https://sputnik-georgia.ru/20260304/kurs-lari-dollar-297408267.html
Курс лари на среду – 2,6922 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0163 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 марта в размере 2,6922 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0163 лари по отношению к доллару.
2026
