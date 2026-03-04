https://sputnik-georgia.ru/20260304/okhranyaemye-territorii-gruzii-posetili-13-mln-turistov--video-296869615.html

Охраняемые территории Грузии посетили 1,3 млн туристов – видео

В 2025 году охраняемые природные территории Грузии приняли 1,3 млн посетителей – это на 13% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили как иностранные туристы... 04.03.2026, Sputnik Грузия

Число зарубежных гостей увеличилось на 14% и превысило 735 тыс. человек. Посещаемость среди жителей Грузии выросла на 12% – до 515 тыс.Наибольшей популярностью у туристов пользовались пещера Прометея, каньон Мартвили, национальный парк Мтирала, Сатаплия и каньон Цалка.

