https://sputnik-georgia.ru/20260304/perezagruzka-nachalas-gruzinskaya-delegatsiya-v-ssha-297431353.html

Перезагрузка началась? Грузинская делегация в США

Перезагрузка началась? Грузинская делегация в США

Sputnik Грузия

Грузинская делегация провела встречи с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, надеясь на прорыв в отношениях Тбилиси и Вашингтона 04.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-04T12:51+0400

2026-03-04T12:51+0400

2026-03-04T12:51+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

вашингтон

сша

джо байден

госдепартамент сша

грузинская мечта - демократическая грузия

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/04/297430729_0:314:1554:1188_1920x0_80_0_0_9f46cd7e93b02daf533c2b47f973d109.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинская парламентская делегация в ходе визита в США провела встречи с сенатором и членом Комитета Сената по иностранным делам Стивом Дейнсом, а также с директором Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Бренданом Ханраханом, сообщили в пресс-службе парламента.Грузинскую делегацию возглавляет Николоз Самхарадзе; в ее состав также входят депутаты Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили. Депутаты проведут встречи как в Конгрессе, так и с представителями исполнительной власти. Стороны обсудили развитие грузино-американских отношений, угрозы и проблемы безопасности в более широком Черноморском регионе, а также двустороннее экономическое сотрудничество.По словам Мариам Лашхи, сенатор Стив Дейнс положительно оценил визит грузинской парламентской делегации в США и выразил готовность к укреплению отношений между двумя странами. По ее словам, запланированные встречи являются позитивным сигналом с американской стороны о перезагрузке отношений. Более того, Лашхи отметила, что ранее Вашингтон не рассматривал регион с точки зрения экономического потенциала, но сейчас в Белом Доме новое правительство, ориентированное на экономическую дипломатию.Как отметила депутат Эка Сепашвили, разговор с сенатором затянулся дольше, чем планировалось. Делегация также примет участие в конференции Альянса суверенных государств, на которой будут обсуждаться вопросы международной безопасности, суверенитета и регионального сотрудничества. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, вашингтон, сша, джо байден, госдепартамент сша, грузинская мечта - демократическая грузия, дональд трамп, бидзина иванишвили