Перезагрузка началась? Грузинская делегация в США

04.03.2026
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинская парламентская делегация в ходе визита в США провела встречи с сенатором и членом Комитета Сената по иностранным делам Стивом Дейнсом, а также с директором Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Бренданом Ханраханом, сообщили в пресс-службе парламента.Грузинскую делегацию возглавляет Николоз Самхарадзе; в ее состав также входят депутаты Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили. Депутаты проведут встречи как в Конгрессе, так и с представителями исполнительной власти. Стороны обсудили развитие грузино-американских отношений, угрозы и проблемы безопасности в более широком Черноморском регионе, а также двустороннее экономическое сотрудничество.По словам Мариам Лашхи, сенатор Стив Дейнс положительно оценил визит грузинской парламентской делегации в США и выразил готовность к укреплению отношений между двумя странами. По ее словам, запланированные встречи являются позитивным сигналом с американской стороны о перезагрузке отношений. Более того, Лашхи отметила, что ранее Вашингтон не рассматривал регион с точки зрения экономического потенциала, но сейчас в Белом Доме новое правительство, ориентированное на экономическую дипломатию.Как отметила депутат Эка Сепашвили, разговор с сенатором затянулся дольше, чем планировалось. Делегация также примет участие в конференции Альянса суверенных государств, на которой будут обсуждаться вопросы международной безопасности, суверенитета и регионального сотрудничества. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинская парламентская делегация в ходе визита в США провела встречи с сенатором и членом Комитета Сената по иностранным делам Стивом Дейнсом, а также с директором Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Бренданом Ханраханом, сообщили в пресс-службе парламента.
Грузинскую делегацию возглавляет Николоз Самхарадзе; в ее состав также входят депутаты Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили. Депутаты проведут встречи как в Конгрессе, так и с представителями исполнительной власти.
"В ходе встречи в Госдепартаменте США я подтвердил заместителю госсекретаря Брендану Ханрахану свою готовность начать работу над новым Соглашением о стратегическом партнерстве", – заявил после встречи глава грузинской парламентской делегации Николоз Самхарадзе.
Стороны обсудили развитие грузино-американских отношений, угрозы и проблемы безопасности в более широком Черноморском регионе, а также двустороннее экономическое сотрудничество.
По словам Мариам Лашхи, сенатор Стив Дейнс положительно оценил визит грузинской парламентской делегации в США и выразил готовность к укреплению отношений между двумя странами.
"Также были подчеркнуты вопросы экономической дипломатии и экономического развития в контексте углубления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено роли Среднего коридора, Грузии как одному из главных игроков в регионе. Также мы обсудили его визит в Грузию", – сказала Лашхи.
По ее словам, запланированные встречи являются позитивным сигналом с американской стороны о перезагрузке отношений. Более того, Лашхи отметила, что ранее Вашингтон не рассматривал регион с точки зрения экономического потенциала, но сейчас в Белом Доме новое правительство, ориентированное на экономическую дипломатию.
Как отметила депутат Эка Сепашвили, разговор с сенатором затянулся дольше, чем планировалось.
"Наш интерес в отношениях с США заключается в развитии стратегического партнерства, но реального партнерства, а не просто формального. Было отмечено, что регион Южного Кавказа и Центральной Азии важен для США, и Грузия играет особую роль в развитии тесных связей с этим регионом", – сказала Сепашвили.
Делегация также примет участие в конференции Альянса суверенных государств, на которой будут обсуждаться вопросы международной безопасности, суверенитета и регионального сотрудничества.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила.
В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.