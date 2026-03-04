https://sputnik-georgia.ru/20260304/pervyy-spetsreys-iz-omana-s-grazhdanami-gruzii-prizemlilsya-v-tbilisi-297429128.html

Первый спецрейс из Омана с гражданами Грузии приземлился в Тбилиси

Первый спецрейс из Омана с гражданами Грузии приземлился в Тбилиси

Sputnik Грузия

Правительство Грузии начало процесс вывоза собственных граждан из стран Ближнего Востока 04.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-04T11:30+0400

2026-03-04T11:30+0400

2026-03-04T11:41+0400

грузия

новости

тбилиси

ближний восток

иран

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288777973_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c921876857c6fe9c0c014dd23c5272c8.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Первый специальный рейс, организованный правительством Грузии для возвращения сограждан на родину, вылетел из Омана в Тбилиси и уже приземлился в международном аэропорту столицы.Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину.По информации одного из пассажиров рейса, на борту самолета находилось 122 человека.Посольства Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии продолжают оказывать гражданам необходимую помощь для возвращения на родину.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

ближний восток

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, ближний восток, иран, происшествия