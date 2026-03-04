https://sputnik-georgia.ru/20260304/pervyy-spetsreys-iz-omana-s-grazhdanami-gruzii-prizemlilsya-v-tbilisi-297429128.html
Первый спецрейс из Омана с гражданами Грузии приземлился в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Первый специальный рейс, организованный правительством Грузии для возвращения сограждан на родину, вылетел из Омана в Тбилиси и уже приземлился в международном аэропорту столицы.Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину.По информации одного из пассажиров рейса, на борту самолета находилось 122 человека.Посольства Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии продолжают оказывать гражданам необходимую помощь для возвращения на родину.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
11:30 04.03.2026 (обновлено: 11:41 04.03.2026)
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Первый специальный рейс, организованный правительством Грузии для возвращения сограждан на родину, вылетел из Омана в Тбилиси и уже приземлился в международном аэропорту столицы.
Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину.
По информации одного из пассажиров рейса, на борту самолета находилось 122 человека.
"Правительство Грузии продолжает предпринимать все необходимые шаги для обеспечения своевременного и безопасного возвращения наших граждан", – говорится в распространенном сообщении МИД.
Посольства Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии продолжают оказывать гражданам необходимую помощь для возвращения на родину.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.