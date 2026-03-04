https://sputnik-georgia.ru/20260304/po-10-tysyach-lari-k-stoletiyu-meriya-tbilisi-pooschryaet-dolgozhiteley-297439236.html

По 10 тысяч лари к столетию: мэрия Тбилиси поощряет долгожителей

По 10 тысяч лари к столетию: мэрия Тбилиси поощряет долгожителей

Sputnik Грузия

В рамках программы "Единовременная помощь гражданам старше 100 лет" муниципалитет в 2025 году выплатил денежную премию в размере 10 тысяч лари 81 человеку 04.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-04T23:53+0400

2026-03-04T23:53+0400

2026-03-04T23:53+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287114827_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0e8e35f2c33e589be21915010a2a20ff.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с начала года перечислила по 10 тысяч лари в качестве подарка 68 жителям столицы в возрасте 100 лет и старше, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Для получения суммы гражданин или его представитель должны обратиться в департамент здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси. Сумма зачисляется раз в год. "Мэрия Тбилиси предоставит единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч лари гражданам в возрасте 100 лет и старше. Помощь будет предоставлена пожилым людям, зарегистрированным в Тбилиси, которым исполнится 100 лет и более", – сказал Каладзе. Кроме того, по его словам, пожилым людям, уже получившим помощь по указанной программе до 2026 года, больше не нужно будет подавать заявление, и пособие будет зачислено непосредственно на карту, выданную мэрией в банке для соответствующей программы и в этом году. В рамках программы "Единовременная помощь гражданам старше 100 лет" муниципалитет в 2025 году выплатил денежную премию в размере 10 тысяч лари 81 человеку, семеро из которых – мужчины, а 64 из 81 пожилого человека были старше 100 лет, причем самой старшей была 106-летняя женщина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси