По 10 тысяч лари к столетию: мэрия Тбилиси поощряет долгожителей
Sputnik Грузия
В рамках программы "Единовременная помощь гражданам старше 100 лет" муниципалитет в 2025 году выплатил денежную премию в размере 10 тысяч лари 81 человеку
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с начала года перечислила по 10 тысяч лари в качестве подарка 68 жителям столицы в возрасте 100 лет и старше, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Для получения суммы гражданин или его представитель должны обратиться в департамент здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси. Сумма зачисляется раз в год. "Мэрия Тбилиси предоставит единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч лари гражданам в возрасте 100 лет и старше. Помощь будет предоставлена пожилым людям, зарегистрированным в Тбилиси, которым исполнится 100 лет и более", – сказал Каладзе. Кроме того, по его словам, пожилым людям, уже получившим помощь по указанной программе до 2026 года, больше не нужно будет подавать заявление, и пособие будет зачислено непосредственно на карту, выданную мэрией в банке для соответствующей программы и в этом году. В рамках программы "Единовременная помощь гражданам старше 100 лет" муниципалитет в 2025 году выплатил денежную премию в размере 10 тысяч лари 81 человеку, семеро из которых – мужчины, а 64 из 81 пожилого человека были старше 100 лет, причем самой старшей была 106-летняя женщина.
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси с начала года перечислила по 10 тысяч лари в качестве подарка 68 жителям столицы в возрасте 100 лет и старше, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Для получения суммы гражданин или его представитель должны обратиться в департамент здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси. Сумма зачисляется раз в год.
"Мэрия Тбилиси предоставит единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч лари гражданам в возрасте 100 лет и старше. Помощь будет предоставлена пожилым людям, зарегистрированным в Тбилиси, которым исполнится 100 лет и более", – сказал Каладзе.
Кроме того, по его словам, пожилым людям, уже получившим помощь по указанной программе до 2026 года, больше не нужно будет подавать заявление, и пособие будет зачислено непосредственно на карту, выданную мэрией в банке для соответствующей программы и в этом году.
В рамках программы "Единовременная помощь гражданам старше 100 лет" муниципалитет в 2025 году выплатил денежную премию в размере 10 тысяч лари 81 человеку, семеро из которых – мужчины, а 64 из 81 пожилого человека были старше 100 лет, причем самой старшей была 106-летняя женщина.