Предпринимателям в Грузии запретят заниматься политической деятельностью
04.03.2026, Sputnik Грузия

Запрет на вмешательство бизнеса в политику утвердили в парламенте Грузии, за первое нарушение предусмотрен штраф, за повторное – уголовная ответственность
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии утвердил пакет поправок в законодательство Грузии, запрещающих предпринимателям вмешиваться в политику в стране.
Осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью, в первый раз будет считаться административным нарушением.
В случае установления такого факта правонарушения субъект предпринимательства будет оштрафован на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари.
А вот в случае повторного нарушения этой нормы юридическое лицо и ответственное за нарушение лицо будут привлечены к уголовной ответственности.
Наказанием будет штраф, либо общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет. За неоднократное нарушение этой нормы срок заключения составит до 4 лет.