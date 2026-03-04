https://sputnik-georgia.ru/20260304/predprinimatelyam-v-gruzii-zapretyat-zanimatsya-politicheskoy-deyatelnostyu-297438572.html

Предпринимателям в Грузии запретят заниматься политической деятельностью

04.03.2026

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии утвердил пакет поправок в законодательство Грузии, запрещающих предпринимателям вмешиваться в политику в стране. Осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью, в первый раз будет считаться административным нарушением. В случае установления такого факта правонарушения субъект предпринимательства будет оштрафован на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари. А вот в случае повторного нарушения этой нормы юридическое лицо и ответственное за нарушение лицо будут привлечены к уголовной ответственности. Наказанием будет штраф, либо общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет. За неоднократное нарушение этой нормы срок заключения составит до 4 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

