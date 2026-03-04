https://sputnik-georgia.ru/20260304/s-novogo-goda-turistam-dlya-vezda-v-gruziyu-trebuetsya-meditsinskaya-strakhovka-296850806.html

Туристам для въезда в Грузию требуется медицинская страховка - видео

Туристам для въезда в Грузию требуется медицинская страховка - видео

Sputnik Грузия

С 2026 года для въезда в Грузию туристам необходимо иметь действующий медицинский страховой полис. Требование распространяется на лиц, которые находятся в... 04.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-04T09:00+0400

2026-03-04T09:00+0400

2026-03-04T19:36+0400

грузия

грузия делает ставку на туризм

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

туризм

туризм

туризм в грузии

видеоклуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1c/296850639_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94aad3a4244f3f6f74eb77a4b1069f72.jpg

При пересечении границы турист обязан предъявить страховой полис в бумажном или электронном виде. Документ должен действовать на протяжении всего периода пребывания – с момента въезда и до даты выезда включительно. Минимальная страховая сумма установлена на уровне 30 тысяч лари. Полис должен быть оформлен на грузинском или английском языке и включать покрытие от несчастных случаев.Страховка не требуется отдельным категориям граждан, включая владельцев дипломатических и специальных документов, а также лиц, въезд которых предусмотрен международными соглашениями. Кроме того, требование не распространяется на людей с видом на жительство и тех, кто работает в Грузии.Проверка наличия страхового полиса проводится при въезде в страну и может осуществляться при выезде. В случае продления срока пребывания туристам необходимо своевременно продлевать и страховое покрытие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, грузия делает ставку на туризм, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, видеоклуб , видео