Сколько в Грузии продуктовых магазинов и что влияет на цены – данные исследования
Сколько в Грузии продуктовых магазинов и что влияет на цены – данные исследования
04.03.2026
2026-03-04T09:01+0400
2026-03-04T09:01+0400
2026-03-04T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В Грузии на каждые 1,2 тысячи человек приходится по одному продуктовому магазину – к такому выводу пришло Агентство конкуренции и защиты потребителей Грузии в своем исследовании. Вопрос числа магазинов в стране поднялся на фоне обсуждения повышенных цен на продукты в Грузии. Правительство Грузии и Агентство конкуренции выясняют – не влияет ли большое число продуктовых магазинов на цены. По данным Агентства конкуренции, всего на 2026 год в стране работают 3 141 сетевой продуктовый магазин. При этом распределение по сетям следующее: Как отмечается в промежуточном отчете, обилие крупных розничных сетей обусловлено тем, что за каждое новое дополнительное место для размещения продукции дистрибьютор несет дополнительную плату за вход в новый магазин сети. При этом в отчете указано, что в 2023-2025 годах на розничном уровне рынка наблюдается тенденция роста общей рыночной доли крупных компаний. В частности, в 2025 году общая рыночная доля 10 крупнейших компаний увеличилась на 11,3% по сравнению с 2024 годом и на 19,96% по сравнению с 2023 годом.По данным агентства, на рынке не зафиксирована компания, занимающая доминирующее положение, и не существует группы компаний, отвечающей одному из необходимых условий для существования группового доминирующего положения в виде рыночных долей. "Соответственно, нет оснований для того, чтобы агентство по результатам текущего мониторинга начало изучение рынка по фактам возможного нарушения статьи 6 Закона Грузии "О конкуренции" – злоупотребление доминирующим положением", – говорится в отчете. При этом агентство увидело диспропорцию в балансе сил, когда сектор имеет возможность и преимущество диктовать поставщикам (дистрибьюторам и производителям) торговые/коммерческие условия. В рамках текущего мониторинга агентство дополнительно оценит конкурентную среду на уровне 2025 года, в том числе с учетом ценообразования, логистической цепочки и других особенностей рынка Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. В начале февраля была создана парламентская комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо. Свое заключение представит и Служба государственной безопасности Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Новости
