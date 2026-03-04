https://sputnik-georgia.ru/20260304/v-gruzii-poyavitsya-nakazanie-za-ekstremizm-i-nepriznanie-legitimnosti-vlasti-297439023.html

В Грузии появится наказание за экстремизм и непризнание легитимности власти

В Грузии появится наказание за экстремизм и непризнание легитимности власти

04.03.2026

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые подразумевают появление в уголовном праве Грузии нового термина "экстремизм против конституционного устройства. За проект проголосовали 78 депуатов. В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия: Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. В этом случае к основному сроку наказания будет добавлен год. Также более строгим будет наказание и в случае административного правонарушения с таким мотивом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

