В Грузии появится наказание за экстремизм и непризнание легитимности власти
Отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. 04.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые подразумевают появление в уголовном праве Грузии нового термина "экстремизм против конституционного устройства. За проект проголосовали 78 депуатов. В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия: Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. В этом случае к основному сроку наказания будет добавлен год. Также более строгим будет наказание и в случае административного правонарушения с таким мотивом.
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые подразумевают появление в уголовном праве Грузии нового термина "экстремизм против конституционного устройства.
За проект проголосовали 78 депуатов.
В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия:
систематические публичные призывы к массовому нарушению закона, массовому неповиновению органам власти или к созданию альтернативных органов;
самовольное или публичное систематическое представление себя или другого лица , а также другие систематические действия этого лица, направленные на укоренение представления о нелегитимности конституционного устройства либо конституционных органов и наносящие вред интересам Грузии или создающим реальную угрозу этим интересам.
Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация.
Кроме того, отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. В этом случае к основному сроку наказания будет добавлен год. Также более строгим будет наказание и в случае административного правонарушения с таким мотивом.