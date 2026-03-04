https://sputnik-georgia.ru/20260304/zastryavshiy-v-abu-dabi-mer-tbilisi-vernetsya-v-gruziyu-cherez-stambul-297429406.html

Застрявший в Абу-Даби мэр Тбилиси вернулся в Грузию через Стамбул

Застрявший в Абу-Даби мэр Тбилиси вернулся в Грузию через Стамбул

Каха Каладзе добрался из Абу-Даби в Эр-Рияд, оттуда в Стамбул, а позже в Тбилиси 04.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-04T11:51+0400

2026-03-04T11:51+0400

2026-03-04T12:08+0400

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, который вместе с женой и ребенком застрял в Абу-Даби, находится уже в Тбилиси.Каладзе вместе с супругой, дизайнером Ануки Арешидзе, отправился в ОАЭ в конце февраля. Как писали местные СМИ, поездка была приурочена к его дню рождения – 27 февраля политику исполнилось 48 лет. Из-за военных действий на Ближнем Востоке мэр, как и другие туристы, не смог вовремя вернуться на родину. Вечером Каладзе опубликовал специальное видео для граждан Грузии.Мэр объяснил, как граждане Грузии могут вернуться на родину из Маската и Эр-Рияда. В частности, мэр вылетел из Эр-Рияда в Стамбул, а затем – в Тбилиси.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

