Застрявший в Абу-Даби мэр Тбилиси вернулся в Грузию через Стамбул
Каха Каладзе добрался из Абу-Даби в Эр-Рияд, оттуда в Стамбул, а позже в Тбилиси 04.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, который вместе с женой и ребенком застрял в Абу-Даби, находится уже в Тбилиси.Каладзе вместе с супругой, дизайнером Ануки Арешидзе, отправился в ОАЭ в конце февраля. Как писали местные СМИ, поездка была приурочена к его дню рождения – 27 февраля политику исполнилось 48 лет. Из-за военных действий на Ближнем Востоке мэр, как и другие туристы, не смог вовремя вернуться на родину. Вечером Каладзе опубликовал специальное видео для граждан Грузии.Мэр объяснил, как граждане Грузии могут вернуться на родину из Маската и Эр-Рияда. В частности, мэр вылетел из Эр-Рияда в Стамбул, а затем – в Тбилиси.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, который вместе с женой и ребенком застрял в Абу-Даби, находится уже в Тбилиси.
Каладзе вместе с супругой, дизайнером Ануки Арешидзе, отправился в ОАЭ в конце февраля. Как писали местные СМИ, поездка была приурочена к его дню рождения – 27 февраля политику исполнилось 48 лет. Из-за военных действий на Ближнем Востоке мэр, как и другие туристы, не смог вовремя вернуться на родину. Вечером Каладзе опубликовал специальное видео для граждан Грузии.
"Я решил записать видео, потому что многим интересно, как у меня дела, где я нахожусь и когда я вернусь в Тбилиси. Сейчас я в аэропорту Стамбула с женой и младшим ребенком, и мы возвращаемся в Тбилиси", – сказал Каладзе.
Мэр объяснил, как граждане Грузии могут вернуться на родину из Маската и Эр-Рияда.
"Ситуация на Ближнем Востоке сложная. Я знаю, что многие наши соотечественники были в Дубае, Абу-Даби. Правительство Грузии организовало для них чартерные рейсы, чтобы они могли вернуться на родину, за что я хотел бы выразить благодарность премьер-министру. Тем, кто хочет вернуться, следует связаться с посольством Грузии и воспользоваться этой возможностью", – сказал Каладзе.
В частности, мэр вылетел из Эр-Рияда в Стамбул, а затем – в Тбилиси.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.