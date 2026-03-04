https://sputnik-georgia.ru/20260304/zazhigatelnaya-igra-na-barabanakh-premer-ministr-armenii-uzhe-v-gruzii-297428295.html

Зажигательная игра на барабанах: премьер-министр Армении уже в Грузии

Зажигательная игра на барабанах: премьер-министр Армении уже в Грузии

Sputnik Грузия

Разошлось видео, на котором премьер Пашинян играет на барабанах в одном из ресторанов Грузии в кругу представителей правительства "Грузинской мечты" 04.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тбилиси начался со званого ужина, организованного главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.Среди гостей были члены кабинетов министров двух стран. В неформальной атмосфере вечер продолжился музыкальным импровизированным номером: Пашинян сел за ударную установку и аккомпанировал грузинской певице Мариам Шенгелия.В среду, 4 марта, стартует официальная часть визита. После встречи премьер-министров с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под их председательством. По итогам переговоров главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ.Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

