https://sputnik-georgia.ru/20260304/zazhigatelnaya-igra-na-barabanakh-premer-ministr-armenii-uzhe-v-gruzii-297428295.html
Зажигательная игра на барабанах: премьер-министр Армении уже в Грузии
Зажигательная игра на барабанах: премьер-министр Армении уже в Грузии
Sputnik Грузия
Разошлось видео, на котором премьер Пашинян играет на барабанах в одном из ресторанов Грузии в кругу представителей правительства "Грузинской мечты" 04.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-04T10:54+0400
2026-03-04T10:54+0400
2026-03-04T11:56+0400
грузия
новости
армения
тбилиси
ереван
ираклий кобахидзе
никол пашинян
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/04/297427935_0:5:2048:1157_1920x0_80_0_0_38e3915ccce1345dc2a13982b6d83871.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тбилиси начался со званого ужина, организованного главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.Среди гостей были члены кабинетов министров двух стран. В неформальной атмосфере вечер продолжился музыкальным импровизированным номером: Пашинян сел за ударную установку и аккомпанировал грузинской певице Мариам Шенгелия.В среду, 4 марта, стартует официальная часть визита. После встречи премьер-министров с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под их председательством. По итогам переговоров главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ.Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
тбилиси
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/04/297427935_125:0:1946:1366_1920x0_80_0_0_699bb69f94a52aa96ca3cc7a93f46c54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, армения, тбилиси, ереван, ираклий кобахидзе, никол пашинян
грузия, новости, армения, тбилиси, ереван, ираклий кобахидзе, никол пашинян
Зажигательная игра на барабанах: премьер-министр Армении уже в Грузии
10:54 04.03.2026 (обновлено: 11:56 04.03.2026)
Разошлось видео, на котором премьер Пашинян играет на барабанах в одном из ресторанов Грузии в кругу представителей правительства "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тбилиси начался со званого ужина, организованного главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.
Среди гостей были члены кабинетов министров двух стран. В неформальной атмосфере вечер продолжился музыкальным импровизированным номером: Пашинян сел за ударную установку и аккомпанировал грузинской певице Мариам Шенгелия.
В среду, 4 марта, стартует официальная часть визита. После встречи премьер-министров с глазу на глаз состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под их председательством. По итогам переговоров главы правительств выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Арменией" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.