https://sputnik-georgia.ru/20260305/297447206.html

После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри

После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри

Sputnik Грузия

Иностранные граждане и дипломаты продолжают въезжать из Ирана в Армению через КПП Мегри 05.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-05T14:42+0400

2026-03-05T14:42+0400

2026-03-05T14:42+0400

мультимедиа

фотоленты

иран

армения

китай

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297447384_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_9e759a617b430ea1e77ec4eecf0640ad.jpg

После возобновления работы КПП его пересекли граждане Китая, Грузии, Армении, а также сотрудники посольства одной из африканских стран.Из-за закрытия аэропортов люди добираются сухопутным путем. По словам прибывших, ситуация на границе спокойная, движение осуществляется в штатном режиме.

иран

армения

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, иран, армения, китай, грузия