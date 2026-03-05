https://sputnik-georgia.ru/20260305/297447206.html
После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри
После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри
Sputnik Грузия
Иностранные граждане и дипломаты продолжают въезжать из Ирана в Армению через КПП Мегри 05.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-05T14:42+0400
2026-03-05T14:42+0400
2026-03-05T14:42+0400
мультимедиа
фотоленты
иран
армения
китай
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297447384_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_9e759a617b430ea1e77ec4eecf0640ad.jpg
После возобновления работы КПП его пересекли граждане Китая, Грузии, Армении, а также сотрудники посольства одной из африканских стран.Из-за закрытия аэропортов люди добираются сухопутным путем. По словам прибывших, ситуация на границе спокойная, движение осуществляется в штатном режиме.
иран
армения
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297447384_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_badd091ebc00b1a015a68fec36d4235a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, иран, армения, китай, грузия
фото, мультимедиа, фотоленты, иран, армения, китай, грузия
После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри
Иностранные граждане и дипломаты продолжают въезжать из Ирана в Армению через КПП Мегри
После возобновления работы КПП его пересекли граждане Китая, Грузии, Армении, а также сотрудники посольства одной из африканских стран.
Из-за закрытия аэропортов люди добираются сухопутным путем. По словам прибывших, ситуация на границе спокойная, движение осуществляется в штатном режиме.
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Россияне, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри
Россияне, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Небольшая очередь на выезд через погранпереход
Небольшая очередь на выезд через погранпереход
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Багаж и личные вещи
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Прибывшие разгружают багаж после прохождения контроля
Прибывшие разгружают багаж после прохождения контроля
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу
Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Граждане России, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри
Граждане России, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Автобусы ожидают пассажиров у пограничного пункта
Автобусы ожидают пассажиров у пограничного пункта
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Ситуация на КПП остается спокойной
Ситуация на КПП остается спокойной
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Люди готовятся к дальнейшей дороге после пересечения границы
Люди готовятся к дальнейшей дороге после пересечения границы
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри
Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри
Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Машины на КПП в Мегри
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Граждане разных стран направляются в сторону Еревана
Граждане разных стран направляются в сторону Еревана
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Движение через КПП осуществляется в штатном режиме
Движение через КПП осуществляется в штатном режиме
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу
Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Багаж переезжающих из Ирана
Багаж переезжающих из Ирана