После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри
После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри
Иностранные граждане и дипломаты продолжают въезжать из Ирана в Армению через КПП Мегри 05.03.2026, Sputnik Грузия
После возобновления работы КПП его пересекли граждане Китая, Грузии, Армении, а также сотрудники посольства одной из африканских стран.Из-за закрытия аэропортов люди добираются сухопутным путем. По словам прибывших, ситуация на границе спокойная, движение осуществляется в штатном режиме.
После закрытия аэропортов: иностранцы пересекают границу с Ираном через Мегри

14:42 05.03.2026
Иностранные граждане и дипломаты продолжают въезжать из Ирана в Армению через КПП Мегри
После возобновления работы КПП его пересекли граждане Китая, Грузии, Армении, а также сотрудники посольства одной из африканских стран.
Из-за закрытия аэропортов люди добираются сухопутным путем. По словам прибывших, ситуация на границе спокойная, движение осуществляется в штатном режиме.
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Россияне, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри

Россияне, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Россияне, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Небольшая очередь на выезд через погранпереход

Небольшая очередь на выезд через погранпереход - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Небольшая очередь на выезд через погранпереход

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Багаж и личные вещи

Багаж и личные вещи - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Багаж и личные вещи

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Прибывшие разгружают багаж после прохождения контроля

Прибывшие разгружают багаж после прохождения контроля - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Прибывшие разгружают багаж после прохождения контроля

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу

Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане России, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри

Граждане России, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане России, работающие на нефтебазе в Иране, на КПП в Мегри

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Автобусы ожидают пассажиров у пограничного пункта

Автобусы ожидают пассажиров у пограничного пункта - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Автобусы ожидают пассажиров у пограничного пункта

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Ситуация на КПП остается спокойной

Ситуация на КПП остается спокойной - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Ситуация на КПП остается спокойной

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Люди готовятся к дальнейшей дороге после пересечения границы

Люди готовятся к дальнейшей дороге после пересечения границы - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Люди готовятся к дальнейшей дороге после пересечения границы

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри

Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри

Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане разных стран, работающие в Иране, на КПП в Мегри

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Машины на КПП в Мегри

Машины на КПП в Мегри - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Машины на КПП в Мегри

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане разных стран направляются в сторону Еревана

Граждане разных стран направляются в сторону Еревана - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Граждане разных стран направляются в сторону Еревана

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Движение через КПП осуществляется в штатном режиме

Движение через КПП осуществляется в штатном режиме - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Движение через КПП осуществляется в штатном режиме

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу

Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Люди с багажом пересекают армяно-иранскую границу

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Багаж переезжающих из Ирана

Багаж переезжающих из Ирана - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan

Багаж переезжающих из Ирана

