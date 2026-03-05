Гуманитарный кризис в Иране чреват серьезными последствиями для Армении и Грузии - Абовян

https://sputnik-georgia.ru/20260305/297452981.html

Sputnik Грузия

Ереван и Тбилиси уже сейчас должны совместно проработать механизмы решения гуманитарных проблем. 05.03.2026, Sputnik Грузия

ЕРЕВАН, 5 мар – Sputnik. Гуманитарный кризис в Иране чреват серьезными последствиями для Армении и соседей, в том числе Грузии, считает политический обозреватель Арман Абовян. Армения и Грузия уже сейчас должны проработать механизмы решения неизбежных проблем, заявил эксперт в ходе видеомоста Ереван-Тбилиси в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения. Только по периметру границы Ирана со странами Южного Кавказа проживают около 25-27 млн иранцев, напомнил он. Затягивание конфликта и возможный переход в наземную фазу и вовсе повысит вероятность огромного потока беженцев. И понятно, что эти люди поедут не только в Армению, Азербайджан и Турцию, но и в Грузию. От боевых действий в Иране неизбежно пострадает и экономика, уже сейчас нарушены логистические цепочки, заметил эксперт. Эскалация на Ближнем Востоке 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали жена, дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. В результате удара по школе для девочек на юге Ирана погибли 175 человек, большинство из них - учащиеся. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

