Бывшие воспитанники пансиона получат компенсацию от государства Грузии
Бывшие воспитанники пансиона получат компенсацию от государства Грузии
05.03.2026
Бывшие воспитанники пансиона получат компенсацию от государства Грузии
Теперь организации удалось добиться выплаты по 30 тысяч лари для каждого из 11 бывших воспитанников пансиона
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал государство выплатить денежную компенсацию бывшим воспитанникам скандально известного в Грузии Ниноцминдского пансиона.
Пансион оказался в центре скандала в 2021 году, когда организация "Партнерство за права человека" через суд смогла доказать что в пансионе существует угроза для жизни и здоровья воспитанников и добилась их перевода в другие воспитательные заведения.
Теперь организации удалось добиться выплаты по 30 тысяч лари для каждого из 11 бывших воспитанников пансиона.
По оценке Комитета ООН по правам ребенка, практика, существовавшая в пансионе, в ряде случаев приравнивалась к пыткам и бесчеловечному обращению.
"Особое значение придается тому обстоятельству, что дети находились под опекой государства, что порождало повышенное обязательство со стороны государства по защите и поддержке", - говорится в информации организации.
Решение Тбилисского городского суда обжаловано обеими сторонами, так как организация "Партнерство за права человека" требует выплат каждому ребенку по 100 тысяч лари, а министерство финансов утверждает что установленный судом размер компенсаций завышен.
Скандал с пансионом начался после заявления заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе, находящимся под патронажем Патриархии Грузиии.
По данным защитника, дети подвергались насилию со стороны воспитателей и к ним применялись неприемлемые меры наказания – стояние на коленях и оставляли без еды, а также применяли физические наказания.
С 2016 года по 2021 год в связи с данным пансионом было возбуждено четыре уголовных дела. В 2021 году из пансиона были уволены более половины сотрудников и директор пансиона, преподобный Спиридон, занимавший эту должность со дня основания пансиона.
Страсти по пансиону утихли после смены руководства и полного допуска в пансион социальных работников и представителей омбудсмена.