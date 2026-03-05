https://sputnik-georgia.ru/20260305/byvshie-vospitanniki-pansiona-poluchat-kompensatsiyu-ot-gosudarstva-gruzii-297458477.html

Бывшие воспитанники пансиона получат компенсацию от государства Грузии

Теперь организации удалось добиться выплаты по 30 тысяч лари для каждого из 11 бывших воспитанников пансиона 05.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал государство выплатить денежную компенсацию бывшим воспитанникам скандально известного в Грузии Ниноцминдского пансиона. Пансион оказался в центре скандала в 2021 году, когда организация "Партнерство за права человека" через суд смогла доказать что в пансионе существует угроза для жизни и здоровья воспитанников и добилась их перевода в другие воспитательные заведения. Теперь организации удалось добиться выплаты по 30 тысяч лари для каждого из 11 бывших воспитанников пансиона. По оценке Комитета ООН по правам ребенка, практика, существовавшая в пансионе, в ряде случаев приравнивалась к пыткам и бесчеловечному обращению. Решение Тбилисского городского суда обжаловано обеими сторонами, так как организация "Партнерство за права человека" требует выплат каждому ребенку по 100 тысяч лари, а министерство финансов утверждает что установленный судом размер компенсаций завышен. Скандал в Пансионе Скандал с пансионом начался после заявления заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе, находящимся под патронажем Патриархии Грузиии. По данным защитника, дети подвергались насилию со стороны воспитателей и к ним применялись неприемлемые меры наказания – стояние на коленях и оставляли без еды, а также применяли физические наказания. С 2016 года по 2021 год в связи с данным пансионом было возбуждено четыре уголовных дела. В 2021 году из пансиона были уволены более половины сотрудников и директор пансиона, преподобный Спиридон, занимавший эту должность со дня основания пансиона. Страсти по пансиону утихли после смены руководства и полного допуска в пансион социальных работников и представителей омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

