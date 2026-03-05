https://sputnik-georgia.ru/20260305/glava-mid-gruzii-vyrazila-obespokoennost-atakoy-dronov-na-azerbaydzhan-297457474.html
Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность атакой дронов на Азербайджан
Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность атакой дронов на Азербайджан
Sputnik Грузия
Министр подчеркнула важность поддержания мира и стабильности в регионе и подтвердила прочность стратегических и дружественных отношений между Грузией и... 05.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-05T18:22+0400
2026-03-05T18:22+0400
2026-03-05T18:22+0400
грузия
новости
политика
азербайджан
иран
сша
мака бочоришвили
обострение ситуации на ближнем востоке
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/10/291779744_0:168:2048:1320_1920x0_80_0_0_b9d75bf79cad791a2634feeab349560a.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба МИД Грузии. МИД Азербайджана 5 марта заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека. Власти Ирана опровергли факт атаки на Азербайджан. По данным МИД Грузии, министр подчеркнула важность поддержания мира и стабильности в регионе и подтвердила прочность стратегических и дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном. Заявление по поводу атаки дронов также распространил МИД Грузии. "Министерство иностранных дел Грузии осуждает атаку с применением дронов в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана, в результате которой пострадали несколько граждан. Любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на эскалацию ситуации в регионе, неприемлемы", – говорится в заявлении. В документе отмечается, что, учитывая прочную дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджанской Республикой, Грузия выражает солидарность братскому Азербайджану в этой сложной ситуации.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
иран
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/10/291779744_83:0:1904:1366_1920x0_80_0_0_11a6817345f3c85e8fbab99563df4535.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, азербайджан, иран, сша, мака бочоришвили, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, политика, азербайджан, иран, сша, мака бочоришвили, обострение ситуации на ближнем востоке
Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность атакой дронов на Азербайджан
Министр подчеркнула важность поддержания мира и стабильности в регионе и подтвердила прочность стратегических и дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
МИД Азербайджана 5 марта заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека. Власти Ирана опровергли факт атаки на Азербайджан.
"Министр иностранных дел Грузии выразила глубокую обеспокоенность в связи с атакой дронов в Нахичеванской автономной республике Азербайджана, в результате которой пострадали несколько граждан", – отмечено в сообщении.
По данным МИД Грузии, министр подчеркнула важность поддержания мира и стабильности в регионе и подтвердила прочность стратегических и дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном.
Заявление по поводу атаки дронов также распространил МИД Грузии.
"Министерство иностранных дел Грузии осуждает атаку с применением дронов в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана, в результате которой пострадали несколько граждан. Любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на эскалацию ситуации в регионе, неприемлемы", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что, учитывая прочную дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджанской Республикой, Грузия выражает солидарность братскому Азербайджану в этой сложной ситуации.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.