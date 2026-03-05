https://sputnik-georgia.ru/20260305/glava-mid-gruzii-vyrazila-obespokoennost-atakoy-dronov-na-azerbaydzhan-297457474.html

Глава МИД Грузии выразила обеспокоенность атакой дронов на Азербайджан

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба МИД Грузии. МИД Азербайджана 5 марта заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека. Власти Ирана опровергли факт атаки на Азербайджан. По данным МИД Грузии, министр подчеркнула важность поддержания мира и стабильности в регионе и подтвердила прочность стратегических и дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном. Заявление по поводу атаки дронов также распространил МИД Грузии. "Министерство иностранных дел Грузии осуждает атаку с применением дронов в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана, в результате которой пострадали несколько граждан. Любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на эскалацию ситуации в регионе, неприемлемы", – говорится в заявлении. В документе отмечается, что, учитывая прочную дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджанской Республикой, Грузия выражает солидарность братскому Азербайджану в этой сложной ситуации.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

