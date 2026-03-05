https://sputnik-georgia.ru/20260305/gruziya-pomogaet-svoim-grazhdanam-vernutsya-iz-tailanda--mid-297452407.html

Грузия помогает своим гражданам вернутся из Таиланда – МИД

Грузия помогает своим гражданам вернутся из Таиланда – МИД

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Посольство Грузии в Индии в рамках своей компетенции помогает гражданам Грузии, застрявшим в Таиланде, из-за прекращения полетов авиакомпании Air Arabia. Авиакомпания Air Arabia на этой неделе отменила все рейсы с пересадкой в ОАЭ. Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

