Как изменились цены в Грузии – данные за февраль

Как изменились цены в Грузии – данные за февраль

В феврале 2026 года, по сравнению с январем 2026 года, уровень дефляции составил 0,2%

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2026 года к февралю 2025 года) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (январь 2026 года к январю 2025 года) в Грузии составила 4,8%. Больше всего в феврале цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (9,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,2%), здравоохранения (5,9%), на алкогольную и табачную продукцию (4,2%), в области образования (2,1%) и на коммунальные услуги (0,2%). Цены снизились на связь (4,6%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,7%), отдых и развлечения (2,1%) и транспорт (0,9%). В феврале 2026 года, по сравнению с январем 2026 года, уровень дефляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

