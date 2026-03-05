https://sputnik-georgia.ru/20260305/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-297436657.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз
Кратковременные дожди и осадки ожидаются в ряде районов Грузии, в высокогорье местами прогнозируется снег 05.03.2026, Sputnik Грузия
10:50 05.03.2026 (обновлено: 10:51 05.03.2026)
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки на большей части территории Грузии до 7 марта, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси погода будет преимущественно сухой 5-6 марта, а вот 7 марта ожидается кратковременный дождь, температура воздуха в дневные часы составит +9...+11 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также до 8 марта ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) тоже ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +5...+7 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег . Температура воздуха днем составит -1...+1 градус.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +8...+10 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами будет идти снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.