https://sputnik-georgia.ru/20260305/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-marta-2026-297425851.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 5 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 5 марта отмечают день памяти cвятых Садока, Агафона, Льва и других 05.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-05T01:01+0400

2026-03-05T01:01+0400

2026-03-05T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/07/250554067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7dd479cb1eb66b31855af55faf70da6.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Епископ ПерсидскийПо церковному календарю 5 марта поминают священномученика Садока, епископа Персидского, и вместе с ним 128 мучеников, которые пострадали при царе Сапоре II в Персии (342-344).Однажды епископ Персидский увидел во сне святого Симеона, приемником которого он являлся, предупреждавшего его о предстоящей мученической смерти.Вскоре царь Сапор, преследующий христиан, приказал схватить преподобного Садока вместе с его клиром и паствой – всего 128 человек, в том числе девять дев.В течение пяти месяцев всех задержанных жестоко пытали, принуждая отречься от христианской веры и поклониться языческим богам. Когда пытки не принесли желаемых результатов, священномученика Садока казнили и вместе с ним 128 мучеников. Им отрубили головы.Папа РимскийПо церковному календарю 5 марта поминают преподобного Агафона, Папу Римского.Будущий Папа Римский родился в богатой и благочестивой семье. Получив хорошее образование, Агафон после смерти родителей роздал все свое имущество бедным, а сам принял иночество.За добродетельную жизнь в 679 году преподобный Агафон был избран главой Римской Церкви и оставался на кафедре до самой смерти. Святой умер в 682 году.Епископ КатанскийПо церковному календарю 5 марта поминают преподобного Льва, епископа Катанского, чудотворца.Преподобный Лев – епископ города Катане (Катания) в Сицилии – получил дар исцеления и чудотворения за доброту, милосердие и христианскую любовь к странникам и нищим.В это время в Катане жил и чародей Илиодор, поражавший народ ложными чудесами. Преподобный тщетно убеждал Илиодора, бывшего христианина, тайно отказавшегося от Спасителя, отречься от злых дел и обратиться к Богу.Однажды Илиодор пришел в храм, где епископ совершал Богослужение, и, внеся смятение и соблазн своим волхвованием, пытался устроить бесчинства.Преподобный, видя беснующийся по колдовскому внушению народ, понял, что время миролюбивых наставлений прошло. Он спокойно вышел из алтаря и, обвязав своим омофором шею чародея, вывел его из храма на площадь.Там он заставил Илиодора признаться во всех злодеяниях, приказал развести костер и без колебаний вступил вместе с чародеем в огонь, удерживая его омофором. Так они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель остался невредим. Это чудо прославило преподобного Льва еще при жизни.Скончался преподобный примерно в 780 году, по другим источникам – в 789-м. У его гроба исцеление получила кровоточивая женщина.Агафон ПечерскийПо церковному календарю 5 марта поминают преподобного Агафона Печерского в Дальних пещерах. Преподобный подвизался в Киево-Печерском монастыре в ХIII-ХIV веках, имел дар пророчества и исцеления болезней.Благодаря своему дару он предсказал день своей смерти. Мощи преподобного почивают в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря.ИмениныПо церковному календарю 5 марта именины отмечают Агафон, Афанасий, Антон, Варлам, Василий, Денис, Давид, Иван, Иона, Игнат, Леонтий, Лев, Лука, Николай, Пимен, Пахом, Савва, Сидор, Сергей, Тит, Тихон, Филипп, Федор, Фома и Ярослав.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников