Крупный пожар в Тбилиси – огонь уничтожил свыше 2,5 тысячи квадратных метров склада

Причину пожара установят по завершении работ 05.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Пожар в складском помещении на улице Хелашвили в Диди Дигоми в Тбилиси потушен, уничтожено более 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в Службе по управлению чрезвычайным ситуациям. На место была направлена 21 пожарная машина, а также несколько бригад спасателей. В результате инцидента никто не пострадал. Глава Службы ЧС Теймураз Мгебришвили сообщил, что причина возгорания пока неизвестна. Ее установят после завершения соответствующих работ. Тушение пожара осложнил усилившийся в ночное время ветер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

