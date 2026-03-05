https://sputnik-georgia.ru/20260305/krupnyy-pozhar-v-tbilisi---ogon-unichtozhil-svyshe-25-tysyachi-kvadratnykh-metrov-sklada-297443794.html
Крупный пожар в Тбилиси – огонь уничтожил свыше 2,5 тысячи квадратных метров склада
Крупный пожар в Тбилиси – огонь уничтожил свыше 2,5 тысячи квадратных метров склада
05.03.2026
11:36 05.03.2026 (обновлено: 11:48 05.03.2026)
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Пожар в складском помещении на улице Хелашвили в Диди Дигоми в Тбилиси потушен, уничтожено более 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в Службе по управлению чрезвычайным ситуациям.
На место была направлена 21 пожарная машина, а также несколько бригад спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.
Глава Службы ЧС Теймураз Мгебришвили сообщил, что причина возгорания пока неизвестна. Ее установят после завершения соответствующих работ.
Тушение пожара осложнил усилившийся в ночное время ветер.