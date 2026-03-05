https://sputnik-georgia.ru/20260305/kurs-lari-na-5-marta--27234-gel-297442962.html
Курс лари на 5 марта – 2,7234 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0312 лари по отношению к доллару 05.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 марта в размере 2,7234 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0312 лари по отношению к доллару.
2026
