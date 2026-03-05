https://sputnik-georgia.ru/20260305/mo-azerbaydzhana-zayavilo-chto-intsident-s-dronami-v-nakhichevani-ne-ostanetsya-bez-otveta-297446381.html

МО Азербайджана заявило, что инцидент с дронами в Нахичевани не останется без ответа

МО Азербайджана заявило, что инцидент с дронами в Нахичевани не останется без ответа

Sputnik Грузия

Азербайджан официально подтвердил атаку иранских беспилотников на Нахичевань и переводит вооруженные силы в режим подготовки ответных мер 05.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-05T13:43+0400

2026-03-05T13:43+0400

2026-03-05T13:51+0400

в мире

азербайджан

иран

израиль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/10/284272593_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b433b06e403c9b37cd17047e1afca9f5.jpg

ТБИЛИСИ 5 мар — Sputnik. Азербайджан обещает жестко отреагировать на атаку иранских беспилотников в Нахичеванской Автономной Республике, сообщает РИА Новости.По данным МИД страны, в результате инцидента пострадали два человека. В данный момент военные эксперты изучают обломки дронов, чтобы установить их точные характеристики и обстоятельства нападения.В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные провокации недопустимы."Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны... и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

иран

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, азербайджан, иран, израиль