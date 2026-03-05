https://sputnik-georgia.ru/20260305/mo-azerbaydzhana-zayavilo-chto-intsident-s-dronami-v-nakhichevani-ne-ostanetsya-bez-otveta-297446381.html
МО Азербайджана заявило, что инцидент с дронами в Нахичевани не останется без ответа
МО Азербайджана заявило, что инцидент с дронами в Нахичевани не останется без ответа
Sputnik Грузия
Азербайджан официально подтвердил атаку иранских беспилотников на Нахичевань и переводит вооруженные силы в режим подготовки ответных мер 05.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-05T13:43+0400
2026-03-05T13:43+0400
2026-03-05T13:51+0400
в мире
азербайджан
иран
израиль
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/10/284272593_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b433b06e403c9b37cd17047e1afca9f5.jpg
ТБИЛИСИ 5 мар — Sputnik. Азербайджан обещает жестко отреагировать на атаку иранских беспилотников в Нахичеванской Автономной Республике, сообщает РИА Новости.По данным МИД страны, в результате инцидента пострадали два человека. В данный момент военные эксперты изучают обломки дронов, чтобы установить их точные характеристики и обстоятельства нападения.В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные провокации недопустимы."Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны... и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
иран
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/10/284272593_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8bea4f8e43d57272cdd19ff471d7e800.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, азербайджан, иран, израиль
в мире, азербайджан, иран, израиль
МО Азербайджана заявило, что инцидент с дронами в Нахичевани не останется без ответа
13:43 05.03.2026 (обновлено: 13:51 05.03.2026)
Азербайджан официально подтвердил атаку иранских беспилотников на Нахичевань и переводит вооруженные силы в режим подготовки ответных мер
ТБИЛИСИ 5 мар — Sputnik.
Азербайджан обещает жестко отреагировать на атаку иранских беспилотников в Нахичеванской Автономной Республике, сообщает
РИА Новости.
По данным МИД страны, в результате инцидента пострадали два человека. В данный момент военные эксперты изучают обломки дронов, чтобы установить их точные характеристики и обстоятельства нападения.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные провокации недопустимы.
"Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны... и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа", – говорится в сообщении.