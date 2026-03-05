https://sputnik-georgia.ru/20260305/orban-gotov-siloy-zastavit-ukrainu-vozobnovit-postavki-po-druzhbe-297460746.html

Орбан готов силой заставить Украину возобновить поставки по "Дружбе"

В конце января Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу" 05.03.2026

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокировки транзита по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Виктор Орбан.Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет заключать никаких пактов, сделок и соглашений, а насильно прорвет нефтяную блокаду.Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне ситуации с трубопроводом обсудил с Владимиром Путиным гарантии предоставления топлива. Российский президент, со своей стороны, отметил, что Москва остается надежным поставщиком энергоносителей.В конце января Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.В свою очередь, Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

