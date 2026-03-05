https://sputnik-georgia.ru/20260305/politolog-gruziya-dokazala-ustoychivost-svoego-tranzitnogo-potentsiala---297454392.html

Политолог: Грузия доказала устойчивость своего транзитного потенциала

Политолог: Грузия доказала устойчивость своего транзитного потенциала

Sputnik Грузия

Транзитная роль Грузии на протяжении более чем 30 лет оставалась стабильной, несмотря на политические изменения в стране, рассказал основатель... 05.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-05T16:30+0400

2026-03-05T16:30+0400

2026-03-05T17:28+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

новости

политика

армения

азербайджан

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297454219_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b4cb0ef3c61f0fada0bb4fb128a2484.jpg

"Грузия за 30 лет доказала, что очень стабильна и устойчива в своем развитии. Здесь менялись власти, происходили революции, но транзитная роль Грузии ни разу не попадала под сомнение, ни разу не приостанавливалась", – сказал Сихарулидзе.По его словам, этим грузинская сторона убеждает мир, что какая бы власть ни пришла, что бы в стране ни происходило, все будет идти по плану.Кроме того, по словам политолога, все важные и масштабные проекты через Центральную Азию, черноморский кабель – все проходит через Грузию.Он напомнил, что недавно в рапорте Европейского союза Грузия была еще раз упомянута как ключевая страна в транзитном потенциале обеспечения энергетической безопасности ЕС."В Тбилиси власть и оппозиция четко понимают, что Грузию нельзя заменить ни одной дорогой через Армению в Азербайджан или через Азербайджан в Армению и в Турцию", – подчеркнул Сихарулидзе.Власти Грузии делают ставку на масштабные проекты, надеясь, что они заменят все возможные убытки, если дорога Трампа (инициатива "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) будет открыта и будет реально работать.Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.

армения

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, новости, политика, армения, азербайджан, тбилиси, арчил сихарулидзе, пресс-центр, видео