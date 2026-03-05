Грузия
Премьер Грузии выразил обеспокоенность атакой дрона на Азербайджан
Премьер Грузии выразил обеспокоенность атакой дрона на Азербайджан
Sputnik Грузия
Кобахидзе выразил солидарность с Алиевым и пожелал скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим в результате инцидента 05.03.2026
2026-03-05T23:19+0400
2026-03-05T23:19+0400
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.МИД Азербайджана 5 марта заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека. Власти Ирана опровергли факт атаки на Азербайджан.По данным администрации правительства Грузии, глава правительства выразил обеспокоенность по поводу атаки беспилотников в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Премьер Грузии выразил обеспокоенность атакой дрона на Азербайджан

23:19 05.03.2026
Кобахидзе выразил солидарность с Алиевым и пожелал скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим в результате инцидента
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.
МИД Азербайджана 5 марта заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской Автономной Республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека. Власти Ирана опровергли факт атаки на Азербайджан.
По данным администрации правительства Грузии, глава правительства выразил обеспокоенность по поводу атаки беспилотников в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана.

"Ираклий Кобахидзе выразил солидарность с Ильхамом Алиевым и пожелал скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим в результате инцидента. Стороны подчеркнули стратегическое партнерство между двумя странами, тесные политические отношения и особую важность поддержания мира и стабильности в регионе", – говорится в сообщении администрации.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.
