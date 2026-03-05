Разыскиваемые Интерполом граждане Турции задержаны в Грузии – детали операции

https://sputnik-georgia.ru/20260305/razyskivaemye-interpolom-grazhdane-turtsii-zaderzhany-v-gruzii--detali-operatsii-297459015.html

Sputnik Грузия

Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел в рамках совместной операции с МВД Турции задержали 14 граждан Турции, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, из 14 задержанных 11 граждан Турции разыскивались на основании "красных циркуляров" Интерпола, изданных за последние 5 лет, а три человека находились в розыске на национальном уровне правоохранительными органами Турции. По данным МВД, в планировании и осуществлении операции вместе с сотрудниками различных подразделений грузинского МВД и Генпрокуратуры Грузии участвовали сотрудники Национального бюро Интерпола Турецкой Республики, подразделения по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Турции, а также аккредитованные в Грузии атташе полиции и жандармерии Турецкой Республики. Среди задержанных есть лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе: обвиняемые в производстве, реализации, приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ, краже, умышленном причинении вреда здоровью, угрозах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, повреждении чужого имущества, совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, уклонении от отбывания наказания, членстве в преступной организации, убийстве и совершении 26 эпизодов мошенничества. В отношении задержанных проводятся соответствующие юридические процедуры, предусмотренные законом, для обеспечения их передачи турецким властям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

