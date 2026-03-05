https://sputnik-georgia.ru/20260305/reys-iz-er-riyada-s-grazhdanami-gruzii-prizemlilsya-v-tbilisi-297443322.html

Рейс из Эр-Рияда с гражданами Грузии приземлился в Тбилиси

Рейс из Эр-Рияда с гражданами Грузии приземлился в Тбилиси

05.03.2026

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Граждане Грузии, застрявшие на Ближнем Востоке, вернулись в Тбилиси специальным рейсом из Эр-Рияда, сообщило министерство иностранных дел Грузии. Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину. "Правительство Грузии продолжает предпринимать все необходимые шаги для обеспечения своевременного и безопасного возвращения наших граждан", – говорится в сообщении. Посольства Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии продолжают оказывать гражданам необходимую помощь для возвращения на родину. Первый спецрейс из Омана приземлился в Тбилиси 4 марта. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

