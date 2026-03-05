https://sputnik-georgia.ru/20260305/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennyy-punkt-v-dnr---minoborony-rf-297458787.html
Российская армия освободила населенный пункт в ДНР - Минобороны РФ
Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск "Запад"
2026-03-05T15:32+0400
2026-03-05T15:32+0400
2026-03-05T20:02+0400
ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Яровая в ДНР. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.Отмечается, что населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск "Запад".Напомним, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, приграничные районы РФ, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.
15:32 05.03.2026 (обновлено: 20:02 05.03.2026)
Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск "Запад"
ТБИЛИСИ, 5 мар – Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Яровая в ДНР. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск "Запад".
Напомним, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, приграничные районы РФ, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.