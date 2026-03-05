https://sputnik-georgia.ru/20260305/sud-opravdal-obvinyaemogo-v-vvoze-v-gruziyu-narkotikov-na-85-millionov-dollarov-297444731.html

Суд оправдал обвиняемого в ввозе в Грузию наркотиков на 85 миллионов долларов

Суд оправдал обвиняемого в ввозе в Грузию наркотиков на 85 миллионов долларов

Sputnik Грузия

Адвокату Тариелу Какабадзе удалось доказать необоснованность обвинений прокуратуры 05.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-05T14:54+0400

2026-03-05T14:54+0400

2026-03-05T14:54+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

батуми

европа

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/08/287218250_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a493b3542e04184bd210ccefdb4e059d.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе приняла решение об оправдании Фридона Маглагелидзе, которого обвиняли в ввозе героина в Грузию на сумму 85 миллионов долларов для дальнейшего транзита в Европу. О задержании Маглакелидзе стало известно 18 июня 2025 года. Следствие утверждало, что он якобы провез в Грузию из Армении 298 килограммов героина в трайлере, который был загружен огнеупорным кирпичом и планировал выехать с грузом наркотиков из Батуми. Маглакелидзе грозило бессрочное заключение. На суде адвокату Тариелу Какабадзе удалось доказать необоснованность обвинений прокуратуры. Главным основанием для оправдания стало то, что трайлер был запечатан с момента загрузки и водитель не снимал печатей. "Фридон Маглакелидзе не только не был обязан, но и не имел права снимать пломбу, разбивать кирпичи и выяснять, есть ли внутри наркотик. Его обязанностью было только доставить его в Грузию точно в том же состоянии, в котором он был во время погрузки", – отметил Какабадзе. По его словам, следствие даже не пыталось дальше расследовать преступление, и к ответственности не были привлечены те лица, которые загрузили наркотики, а также те, кто были информированы в Грузии о ввозе наркотика, и те, кто спланировали перевоз такой крупной партии наркотика. "Мы очень четко и точно обосновали позицию защиты. И суд полностью разделил и принял все наши аргументы от начала до конца ", – заявил Какабадзе. Маглакелидзе был освобожден в зале суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

европа

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, батуми, европа, армения