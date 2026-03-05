https://sputnik-georgia.ru/20260305/trampu-byla-nuzhna-bystraya-pobeda---politolog-297454004.html

Трампу была нужна быстрая победа – политолог

Президент США Дональд Трамп не будет воевать до конца, так как ему была нужна быстрая победа, а не длительный конфликт, рассказал политолог Арчил Сихарулидзе

Вопрос гуманитарной катастрофы в регионе и последствия возможного потока беженцев из Ирана обсудили во время видеомоста Ереван–Тбилиси политолог Арчил Сихарулидзе и эксперт, экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян."Ожидать того, что Дональд Трамп будет воевать до конца, мне кажется, это наивно. Ему была нужна быстрая победа. Поэтому, чем больше будут страдать партнеры и американцы, тем быстрее закончится эта война", – сказал Сихарулидзе.Политолог считает, что повторения 20-летнего сценария, как в Афганистане, никто не хочет. Прежде всего, это убыточно, а Дональд Трамп скорее бизнесмен, чем геостратег."Люди радуются войне, пока не будут приходить трупы. Когда мы видим, что уже четыре человека погибли со стороны американцев, три самолета сбиты, а что ели 20 самолетов будут сбиты?" – отметил Сихарулидзе.Он подчеркнул, что в начале любых военных действий люди на патриотическом настрое готовы поддерживать войну, но такой настрой длится недолго."Когда первая бомба упадет в ваш двор и первый труп прилетит, то вы сразу выдыхаете и понимаете: нет, оно того не стоит", – сказал эксперт.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран в ответ осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми поддерживают особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана с связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.

