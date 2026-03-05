https://sputnik-georgia.ru/20260305/v-gruzii-obsudili-problemu-zagryazneniya-chernogo-morya-plastikom-297445540.html

В Грузии обсудили проблему загрязнения Черного моря пластиком

В Грузии обсудили проблему загрязнения Черного моря пластиком

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Вторую часть исследования "Сокращение загрязнения морской среды пластиком в Грузии" в рамках программы Всемирного банка "Blueing the Black Sea" ("Оживление Черного моря") обсудили в Тбилиси, сообщили в министерстве окружающей среды Грузии. На встрече, посвященной экологическим проблемам Черного моря, особое внимание уделили загрязнению пластиком – одной из наиболее серьезных угроз для экосистемы региона. Участники обсудили текущие меры по решению этой проблемы. Дополнительные исследования были проведены в 13 местах по всей стране, и результаты показали, что уровень загрязнения пластиком по-прежнему тревожно высок. "Это исследование еще раз подтверждает важность государственной политики, направленной на предотвращение образования пластиковых отходов, и дает нам дополнительные аргументы для принятия дальнейших мер", – сказал глава отдела политики управления отходами и химическими веществами Лаша Инаури. По словам специалиста по окружающей среде Всемирного банка Клауса Саттлера, Грузия добилась значительного прогресса в создании законодательной базы против загрязнения пластиком. По его оценке, Грузия является одной из ведущих стран в регионе, и ее опыт может служить примером для других стран региона. "Мировой опыт показывает, что прочная правовая база имеет решающее значение для активного участия частного сектора. Грузия добивается значительного прогресса в этом направлении и становится одним из лидеров в регионе. Ее опыт может служить примером для других стран", – сказал Саттлер. Согласно исследованию "Сокращение морского пластикового загрязнения в Грузии", отходы, накапливающиеся в реках в периоды высокого уровня воды, попадают в море, что еще больше ухудшает состояние экосистемы Черного моря и представляет угрозу для биоразнообразия. Исследование "Blueing the Black Sea" также включает рекомендации, направленные на превентивные меры и улучшение управления отходами в соответствии с международными стандартами. Программа направлена на создание общей региональной основы для устойчивого управления Черным морем. Инициатива сосредоточена на сокращении морского загрязнения, восстановлении экосистем, развитии устойчивого рыболовства и аквакультуры. Программа реализуется в партнерстве с правительствами Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии, Турции и Украины, а также при активном участии Черноморской комиссии (ЧМК), Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧСЭС), Черноморской общей морской повестки дня (ОМП) и Европейской комиссии (ЕК). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

