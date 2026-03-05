https://sputnik-georgia.ru/20260305/v-vashingtone-obsudili-gotovnost-k-uluchsheniyu-otnosheniy-gruzii-i-ssha-297444392.html

В Вашингтоне обсудили готовность к улучшению отношений Грузии и США

В Вашингтоне обсудили готовность к улучшению отношений Грузии и США

05.03.2026

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Готовность к улучшению отношений между Грузией и США обсудили глава парламентской делегации Николоз Самхарадзе и конгрессмен Роберт Адерхолт в Вашингтоне. Грузинская делегация находится с визитом в США. В состав делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили. Грузинские парламентарии проводят встречи как в Конгрессе, так и с представителями исполнительной власти. "Мы только что завершили встречу с конгрессменом Адерхолтом, который является членом Комитета по иностранным делам и одновременно членом делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Мы обсудили отношения между Грузией и США, а также готовность к их улучшению", – сказал Самхарадзе журналистам. Кроме того, по его словам, стороны обсудили стратегическую роль Грузии в транзите и транспортной инфраструктуре и договорились о дальнейшем сотрудничестве. По словам Самхарадзе, грузинский парламент и Конгресс США будут сотрудничать и в вопросе защиты прав детей. Грузинская делегация в ходе визита также примет участие в конференции Альянса суверенных государств, на которой будут обсуждаться вопросы международной безопасности, суверенитета и регионального сотрудничества. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

