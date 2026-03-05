https://sputnik-georgia.ru/20260305/voyna-v-irane---kak-sobytiya-skazhutsya-na-stranakh-yuzhnogo-kavkaza-297453582.html

Война в Иране - как события скажутся на странах Южного Кавказа

Война в Иране - как события скажутся на странах Южного Кавказа

Вопрос гуманитарной катастрофы в регионе и последствия возможного потока беженцев из Ирана обсудили во время видеомоста Ереван – Тбилиси политолог Арчил... 05.03.2026

По словам Арчила Сихарулидзе, массового притока мигрантов из Ирана не будет, при условии, что в Тегеране не начнется гражданская война с курдским движением. "Что же должно произойти в Иране такого, чтобы миллионная толпа хлынула в Армению и в Грузию. Напомню, был пример Сирии, но там была гражданская война, внутреннее противостояние между т.н. прозападной оппозицией и Башаром Асадом. И результатом этого была миграция. Если в Иране план восстания курдов против Тегерана провалится, то никакой гражданской войны не будет, она не предвидится. Как и массовый поток мигрантов", - сказал Сихарулидзе. По его словам, курдский вопрос актуален также для Сирии и Турции, и ни одна из этих стран "не хочет видеть курдов победителями". В то же время лидер иракских курдов Нечирван Барзани заявил, что иракские курды не будут принимать участие в боевых действиях против Ирана.В свою очередь по словам армянского эксперта, нужно быть готовыми к гуманитарному кризису и просчитывать все возможные сценарии развития событий. "Мы прекрасно понимаем, что война в Иране пошла не так, как планировали в США. Было понятно, что расчет был на 4-5 дней интенсивных ударов, но все складывается иначе", - сказал Абовян.По словам армянского политолога, одной из главных тем на встрече премьеров двух стран Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна стал иранский вопрос."Ситуация, которая сложилась сейчас, на переговорах затрагивается обычно не в публичном формате, это нормально. Самое главное, что есть консультации и что армяно-грузинские отношения идут по восходящей", - сказал Абовян.Политологи сошлись в мнении, что ситуация в Иране чревата углублением гуманитарного кризиса, – а основные признаки уже есть, - для Армении, Азербайджана и, конечно же, Грузии.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.

