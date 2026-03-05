https://sputnik-georgia.ru/20260305/vrazhdebnaya-deyatelnost-v-strane-dolzhna-nakazyvatsya--kaladze-o-zayavleniyakh-oppozitsii-297446092.html
Враждебная деятельность в стране должна наказываться – Каладзе о заявлениях оппозиции
Враждебная деятельность в стране должна наказываться – Каладзе о заявлениях оппозиции
05.03.2026
13:53 05.03.2026 (обновлено: 14:17 05.03.2026)
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Враждебная деятельность против Грузии должна караться, заявил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление экс-министра обороны Грузии Тины Хидашели.
Хидашели, которая является основателем НПО "Гражданская идея", заявила о том, что в Грузии функционирует т.н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов".
"Самые большие террористы в этой стране – именно те люди, которые делают подобные заявления, эта радикальная группировка, которая сегодня представляет собой предательскую группу в стране", – сказал Каладзе.
По его словам, на такие заявления должна последовать реакция.
"Они наемники на службе у другой страны, замеченные во враждебной деятельности. Мы можем прямо сказать, исходя из их заявлений, и на это обязательно должна последовать реакция", - заявил Каладзе.
Между тем член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили видит реальную угрозу в заявлении Хидашели.
"Информационное обвинение такого масштаба может означать повторение той же модели давления, когда внешние силы получают дополнительный аргумент для усиления давления на ситуацию, с требованием международного вмешательства или для оправдания собственных силовых шагов под предлогом борьбы с терроризмом. Не случайны ни намек Тинатин Хидашели на район Марнеули, ни информация, распространяемая радикальными СМИ о том, что целью ракетных ударов может стать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан", – сказал Картвелишвили.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.