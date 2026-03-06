https://sputnik-georgia.ru/20260306/297472242.html

Последний путинский намек для неразумной Европы

Последний путинский намек для неразумной Европы

Sputnik Грузия

Глава Пентагона сменил пластинку — и весь мир узнал, что, поскольку первоначальный план "Тегеран за три дня" слегка не удался, Соединенные Штаты теперь... 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T20:48+0400

2026-03-06T20:48+0400

2026-03-06T20:48+0400

колумнисты

в мире

аналитика

европа

ближний восток

венгрия

пентагон

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/06/297472424_0:82:3078:1813_1920x0_80_0_0_bc7b475bbddd48c20b67b6d21b8c756d.jpg

В этой связи на мировых ресурсных биржах котировки спокойно и уверенно переползают в верхнюю ценовую зону, откуда просматриваются рекордные пики 2022 года, пишет колумнист РИА Новости.В Европе мигают лампочки, холодеют радиаторы отопления, наблюдается тряска, впрочем, инициатором последней стал уже Владимир Владимирович Путин. Президент дал короткое интервью прямо в рабочем кабинете, в котором обронил фразу, что для России логично вообще прекратить любые поставки природного газа в Евросоюз и перебросить освободившиеся объемы на открывающиеся сейчас премиальные рынки, чтобы не упустить шанс там закрепиться.Но давайте по порядку, ибо короткое выступление президента следует разбирать под микроскопом и смаковать каждое слово, как благородный выдержанный напиток.На вопрос о текущей ситуации на Ближнем Востоке и мгновенных последствиях в виде продолжающих свой разбег нефти по 80 долларов за бочку и газа по 700 долларов за тысячу кубометров, Путин отметил, что Россия работала и продолжит работать с надежными контрагентами вроде таких стран, как Венгрия и Словакия. И мягко уточнил, что надежные поставки российской нефти и газа сохранятся только в том случае, если правительства этих стран, в свою очередь, сохранят текущий политический курс.Что касается Европейского союза, то за свое бедственное и шаткое положение евробюрократы могут поблагодарить только себя. Путин акцентировал, что виной всему многолетняя ошибочная политика в области энергетики, где воедино смешалось злоупотребление зеленой повесткой и использование ее в качестве внутриполитического инструмента для достижения собственных кулуарных целей, никак не связанных с национальными интересами стран союза.Это очень важный момент, так как Путин осознанно оставляет за скобками Россию как участника этого процесса и на самом высоком уровне подсвечивает очевидный факт, что под лозунгами наказания "плохой России" европейские элиты просто занимались внутренней грызней в ущерб национальным интересам.Следующий крайне весомый тезис от президента касался ситуации с нефтью. Прологом к текущему кризису и пухнущим ценам стало введение и систематическое ужесточение санкций против российского нефтесектора. Не доведи Брюссель ситуацию до исторического дна, сейчас, после перекрытия судоходства через Ормузский пролив, на европейских рынках были бы свободные объемы нефти, а фьючерсы росли бы гораздо медленнее.А вот с природным газом ситуация обратная и никак не связана с перекрытием импорта трубопроводного и сжиженного газа с востока. Владимир Владимирович озвучил текущую статистику, где крупнейшие поставщики газа, сменившие Россию на рынках Европы (США, Норвегия и Алжир), ни на кубометр не уменьшили объемы поставок в Европу. Самые жирные сливки в текущей биржевой сумятице снимают Соединенные Штаты, которые и устроили заваруху на Ближнем Востоке. Эти события, конечно, не имеют прямой взаимосвязи, но заокеанские трейдеры, без сомнения, выжмут ситуацию до последнего доллара. Как заметил Путин, ничего личного, просто бизнес.Именно с этой словесной конструкции президент сбросил предупредительную бомбу главного калибра.Россия исповедует точно такой же прагматичный подход в товарно-денежных отношениях. И поскольку ЕС в ближайшие месяцы планирует поэтапно перекрывать оставшиеся каналы импорта российского СПГ, нашей стране логично уже сейчас прекратить любые поставки и уйти на открывающиеся в текущих условиях премиальные рынки. На них зарятся те же американцы, и Москве не стоит терять время, ибо можно упустить шанс на завоевание торговых ниш. Видимо, осознавая глубину обморока по ту сторону границы, Владимир Владимирович, посмеиваясь, добавил, что это пока не решение, а ход мыслей, но соответствующая задача на просчет перспектив правительству будет поставлена в самое ближайшее время. И здесь никакой политики, господа европейцы, только бизнес.Что касается атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз", ответственность за которую на себя торжественно взяли спецслужбы Украины, то Путин прямо охарактеризовал произошедшее как теракт. Для особо радующихся президент открыл страшную тайну. Террористические атаки киевского режима в первую очередь бьют по Европе, где энергетика плавно входит в затяжное пике. СПГ с этого судна вполне могла купить условная Греция и направить на его краткосрочную стабилизацию цен и ресурсных запасов, но теперь они могут только горячо поблагодарить команду террористов Зеленского за постоянно растущие цифры на экранах биржевых табло и невосполняемые запасы в европейских ПХГ.В завершение Владимир Путин еще раз озвучил данные нашей разведки о том, что под чутким руководством спецслужб некоторых западных государств прорабатываются планы подрыва магистральных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" — последних мостов, по которым уже реально золотой российский газ уходит в Турцию, а оттуда в государства Южной Европы.Обычно язык дипломатии — это тонкое искусство иносказания, метафор, завуалированных смыслов и опосредованных посылов. Но Путин, видимо, осознав уровень когнитивных способностей команды оппонентов, доносит мысли практически в лоб. Возможно, все еще надеясь на проблески если не сознания, то хотя бы здорового государственного эгоизма, как в случае с венграми и словаками. Даже интересно, прочистятся ли уши у тех, кому адресована эта подача.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

европа

ближний восток

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

колумнисты, в мире, аналитика, европа, ближний восток, венгрия, пентагон, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины