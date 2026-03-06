https://sputnik-georgia.ru/20260306/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-prodolzhaetsya-mvd-zaderzhalo-shest-chelovek-297463647.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии продолжается: МВД задержало шесть человек
Борьба с наркопреступлениями в Грузии продолжается: МВД задержало шесть человек
06.03.2026
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали шесть человек, в том числе иностранцев, за незаконное приобретение, хранение и способствование реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД Грузии, в результате обысков задержанных и в указанных локациях полиция изъяла большое количество наркотических веществ, в том числе метадон, гашиш, бупренорфин и марихуану. Кроме того, следствие выяснило, что часть наркотиков находилась в отправляемых на имя задержанных посылках. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение в случае подтверждения вины в предъявленных обвинениях. Борьба с преступлениями связанными с наркотиками является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за преступления связанные с наркотиками к ответственности были привлечены 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали шесть человек, в том числе иностранцев, за незаконное приобретение, хранение и способствование реализации наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД Грузии, в результате обысков задержанных и в указанных локациях полиция изъяла большое количество наркотических веществ, в том числе метадон, гашиш, бупренорфин и марихуану.
Кроме того, следствие выяснило, что часть наркотиков находилась в отправляемых на имя задержанных посылках.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение в случае подтверждения вины в предъявленных обвинениях.
Борьба с преступлениями связанными с наркотиками является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за преступления связанные с наркотиками к ответственности были привлечены 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.