Глава Азиатского банка развития в Грузии – главные темы встреч

18:27 06.03.2026 (обновлено: 18:43 06.03.2026)
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Развитие сотрудничества стало главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства.
По данным администрации, на встрече была подчеркнута важность поддержки Азиатского банка развития как одного из самых надежных партнеров Грузии в экономическом секторе Грузии.
Также стороны обсудили инвестиции АБРР в Грузии и отмечено, что открытие нового офиса Азиатского банка развития в Тбилиси является еще одним ярким свидетельством долгосрочного партнерства между Грузией и АБР.
Как заявил глава АБР после встречи, международный финансовый институт продолжит поддерживать Грузию в ее развитии.
"Мы продолжим поддерживать стремление Грузии стать региональными воротами, соединяющими Азию и Европу, посредством развития критически важной инфраструктуры и инвестиций частного сектора", – заявил Канда.
До встречи с премьером глава АБР встретился с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и обсудил с ним вопросы сотрудничества.
"Было приятно услышать о значительных результатах реформ в Грузии и здоровом макроэкономическом управлении – это лучшая "страховка" от внешних потрясений. Мы также обсудили возможности укрепления позиций Грузии в Среднем коридоре в направлении энергетических, транспортных и цифровых связей", – отметил Канда.
По его словам, АБР и Грузия продолжат укреплять сотрудничество для поддержки экономического прогресса Грузии и повышения уровня жизни.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров страны в области развития.
АБР предоставил Грузии более 5 миллиардов долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи.
Пятилетняя стратегия АБР по взаимодействию с Грузией направлена на то, чтобы помочь стране стать экологически чистым и инклюзивным региональным порталом, способствуя инвестициям государственного и частного секторов, реформам, передаче знаний, созданию климатически устойчивой инфраструктуры и региональной интеграции.
АБР – ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами-членами и партнерами над решением сложных задач, АБР опирается на инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты.
Основанная в 1966 году, организация объединяет 69 стран-членов, в том числе 50 из региона.