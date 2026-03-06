https://sputnik-georgia.ru/20260306/glava-aziatskogo-banka-razvitiya-v-gruzii--glavnye-temy-vstrech-297475136.html

Глава Азиатского банка развития в Грузии – главные темы встреч

Глава Азиатского банка развития в Грузии – главные темы встреч

Sputnik Грузия

Международный финансовый институт продолжит поддерживать Грузию в ее развитии, заявил глава банка 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T18:27+0400

2026-03-06T18:27+0400

2026-03-06T18:43+0400

экономика

грузия

новости

азиатский банк развития (абр)

ираклий кобахидзе

инвестиции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/06/297474966_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_035e1c7b28e7c3cf3cc4a4a74fc4b979.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Развитие сотрудничества стало главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда в Тбилиси, говорится в сообщении администрации правительства. По данным администрации, на встрече была подчеркнута важность поддержки Азиатского банка развития как одного из самых надежных партнеров Грузии в экономическом секторе Грузии. Также стороны обсудили инвестиции АБРР в Грузии и отмечено, что открытие нового офиса Азиатского банка развития в Тбилиси является еще одним ярким свидетельством долгосрочного партнерства между Грузией и АБР. Как заявил глава АБР после встречи, международный финансовый институт продолжит поддерживать Грузию в ее развитии. До встречи с премьером глава АБР встретился с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и обсудил с ним вопросы сотрудничества. "Было приятно услышать о значительных результатах реформ в Грузии и здоровом макроэкономическом управлении – это лучшая "страховка" от внешних потрясений. Мы также обсудили возможности укрепления позиций Грузии в Среднем коридоре в направлении энергетических, транспортных и цифровых связей", – отметил Канда. По его словам, АБР и Грузия продолжат укреплять сотрудничество для поддержки экономического прогресса Грузии и повышения уровня жизни. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров страны в области развития. АБР предоставил Грузии более 5 миллиардов долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи. АБР – ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами-членами и партнерами над решением сложных задач, АБР опирается на инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. Основанная в 1966 году, организация объединяет 69 стран-членов, в том числе 50 из региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), ираклий кобахидзе, инвестиции