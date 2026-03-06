https://sputnik-georgia.ru/20260306/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-sokratilis--dannye-2025-goda-297461795.html
Грузовые перевозки по железной дороге Грузии сократились – данные 2025 года
В 2025 году ГЖД перевезено 1 717,9 тысячи пассажиров – на 17,3% меньше, чем за 2024 год 06.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-06T09:01+0400
2026-03-06T09:01+0400
2026-03-06T09:13+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449263_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_821dfa16fdd224a4840dd8b90d121e23.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге (ГЖД) в 2025 году снизился на 3% по сравнению с 2024 годом и составил 13,3 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", 7,9 % указанного объема приходится на местные перевозки, 34,7% – на международные (без учета транзита) и 57,5% – на транзитные.
В 2025 году 24,2% от общего объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 75,8% – на ввозимые.
Кроме того, страной-отправителем 35,8% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 27,2% – отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 37%).
Самый большой объем грузов (16,2%) вывезли в Армению, 9,2% – в Казахстан и 8,4% – в Россию.
Согласно статистике, 13,4% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 10,8% – в Турцию, 6,6% – в Китай, 2,9% – на Украину, 2,4% – в Италию и 1,3% – в Румынию.
За этот период Бразилия стала страной-отправителем 6% транзитных грузов, Турция – 3% и США – 1,2%.
От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 36,4% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,9% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, а 12,8% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров.
Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 56,5% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 22,7% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 9,9% – на транспортное оборудование.
Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (47,3%), прочие неметаллические минеральные продукты (17%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (11%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (6,8%), уголь и лигнит (5%), основные металлы (4,7%) а также химикаты, химические продукты и искусственные волокна (2,7%) ввозились в основном по железной дороге.
В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (35%), продукты питания, напитки и табак (25,6%), металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (13%) и основные металлы (12,1%).
В 2025 году ГЖД перевезено 1 717,9 тысячи пассажиров – на 17,3% меньше, чем за 2024 год.
За тот же период объем пассажирооборота сократился на 17,7% и составил 393,3 миллиона пассажирокилометров.
Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 1 690,2 тысячи пассажиров, что составляет 98,4% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 17,5% меньше показателя прошлого года.
В режиме международного сообщения перевезено 27,7 тысячи пассажиров, что на 2,4% меньше по сравнению с 2024 годом. 67,9% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 32,1%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в этот период не было.