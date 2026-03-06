https://sputnik-georgia.ru/20260306/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-na-vykhodnye--prognoz-297477465.html
Какой будет погода в Грузии на выходные – прогноз
В Тбилиси погода будет преимущественно сухой 7 марта, а вот 8-9 марта ожидается кратковременный дождь с ветром 06.03.2026
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки на большей части территории Грузии на выходных, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода будет преимущественно сухой 7 марта, а вот 8-9 марта ожидается кратковременный дождь с ветром, температура воздуха в дневные часы составит +9...+11 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также до 8 марта ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) тоже ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +8...+10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами будет идти снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Новости
