https://sputnik-georgia.ru/20260306/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-na-vykhodnye--prognoz-297477465.html

Какой будет погода в Грузии на выходные – прогноз

Какой будет погода в Грузии на выходные – прогноз

Sputnik Грузия

В Тбилиси погода будет преимущественно сухой 7 марта, а вот 8-9 марта ожидается кратковременный дождь с ветром 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T21:43+0400

2026-03-06T21:43+0400

2026-03-06T21:43+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24004/89/240048998_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_a19eb5f9f077b3f392f9b5a9ef5bc2a6.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют осадки на большей части территории Грузии на выходных, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода будет преимущественно сухой 7 марта, а вот 8-9 марта ожидается кратковременный дождь с ветром, температура воздуха в дневные часы составит +9...+11 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также до 8 марта ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) тоже ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +8...+10 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами будет идти снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) также местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии