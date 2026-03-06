https://sputnik-georgia.ru/20260306/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-marta-2026-297460382.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 марта 2026

6 марта 2026

По православному церковному календарю 6 марта отмечают день памяти cвятых Евстафия, Тимофея, Иоанна, Георгия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календареПо церковному календарю 6 марта чествуют Козельщанскую икону Божьей Матери.Архиепископ АнтиохийскийПо церковному календарю 6 марта поминают святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского (323-331).Родился будущий святой во второй половине III века в Сиде Памфилийском. Преподобный, назначенный епископом города Берия, пользовался всеобщей любовью и уважением и по ходатайству паствы был возведен на Антиохийскую кафедру отцами I Вселенского Собора, который состоялся в Никее в 325 году.Святитель был глубоко образованным богословом и ревностно боролся за чистоту православной веры. На Никейском Соборе, где первым председателем был святитель Евстафий, осудили учение Ария, отрицавшего догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, а его самого, а также его единомышленников, не пожелавших отказаться от лжеучения, лишили сана.Епископы, сторонники учения Ария, но открыто не поддержавшие его, боясь отлучения, подкупили распутницу, которая пришла с грудным ребенком на Поместный Собор и объявила святителя Евстафия его отцом.Архиепископа низложили и отправили без суда в ссылку, где он так же ревностно боролся за православие. Скончался святитель в ссылке в 337-м в городе Филиппы или в Траянополе, несмотря на то, что женщина раскаялась в содеянном публично.Православный символ веры, который святитель защищал так ревностно, подтвердили на II Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году и еще раз предали арианское лжеучение анафеме как ересь.Тимофей пустынникПо церковному календарю 6 марта поминают преподобного Тимофея пустынника.С юных лет будущий святой, родом итальянец, подвизался в монастыре, называемом "Символы", в Малой Азии при горе Олимп, архимандритом которого был преподобный Феоктист.Достигнув высших ступеней духовного совершенства, святой Тимофей получил от Господа дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет преподобный жил отшельником, скитаясь по пустыням, горам и лесам, вознося день и ночь молитвы к Господу. Скончался он в глубокой старости в 795-м.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 6 марта поминают святителя Иоанна Схоластика, Патриарха Константинопольского.Будущий святитель – юрист по образованию, принял сан пресвитера, а впоследствии был возведен на патриарший престол в 565 году, который возглавлял в течение 12 лет.Будучи пресвитером, он составил сборник церковных правил в 50 главах, а свод гражданских постановлений, относящихся к Церкви, – во время патриаршества. Номоканон, действующий в церковном судопроизводстве, составили из этих сборников.Святитель Иоанн – творец церковных песнопений "Иже Херувимы" и "Вечери Твоея Тайныя".Епископ АмастридскийПо церковному календарю 6 марта поминают святителя Георгия, епископа Амастридского.Родился будущий святитель в благочестивой и знатной семье в городе Кромна, близ города Амастрида у Черного моря. Он получил хорошее образование – как духовное, так и светское.Удалившись в Сирикийские горы, Георгий принял иночество и под руководством отшельника стал вести суровую подвижническую жизнь. После смерти старца он продолжил подвиги в иноческой обители в Вониссе.Георгия после смерти епископа Амастриды избрали клиром и народом во епископы. Рукоположил его архиепископ Тарасий в Константинополе.Вернувшись в Амастриду, святитель Георгий являл всем пример богоугодной жизни – постоянно поучал свою паству, защищал вдов и сирот, кормил нищих и заботился об украшении храмов.Силой молитвы святитель отогнал от города Амастрида сарацин, которые опустошали его окрестности, а также спас от смерти амастридских купцов, невинно осужденных в городе Трапезунт.Святитель Георгий мирно скончался во время правления императора Никифора I (802-811).Козельщанская икона Божьей МатериПо церковному календарю 6 марта почитают Козельщанскую икону Божьей Матери. Она принадлежит к числу образов позднейших по времени прославления (1881) и вместе с тем – наиболее почитаемых.Икона эта итальянского происхождения. Ее привезла в Россию одна из придворных императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761). Владелица образа вышла замуж за писаря Запорожского войска Сиромаху. Так попала икона на Украину.В XIX веке образ был семейной святыней рода Капнистов. Икона находилась в доме одного из представителей этого семейства в селе Козельщина Полтавской губернии, где и произошло чудо.Однажды дочь графа Владимира Капниста Мария подвернула ногу. Неожиданно для всех травма вызвала серьезное прогрессирующее заболевание суставов. Лечение не помогало, состояние девушки все более ухудшалось, и она практически превратилась в инвалида.В 1881 году 21 февраля (по старому стилю) родители решили вывезти Марию в Москву, куда прибыла европейская знаменитость – врач Шарко. Перед дорогой девушка молилась перед образом Божьей Матери и, плача, протирала ризу на иконе Богородицы.Неожиданно девушка почувствовала, как в ее руки и ноги, лишенные чувствительности, вливается сила.Через какое-то время Мария предстала совершенно здоровой перед изумленными домочадцами. Консилиум врачей, ранее лечивших девушку, подтвердил чудесное исцеление.Чудеса от Козельщанской иконы Божьей Матери с тех пор стали фиксировать в специальной книге. Козельщанская икона Божьей Матери в настоящее время находится в Красногорском Покровском женском монастыре (Киевская епархия).ИмениныПо церковному календарю 6 марта именины отмечают Ольга, Александр, Григорий, Георгий, Даниил, Иван, Захар, Константин, Павел и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

