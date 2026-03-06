https://sputnik-georgia.ru/20260306/kogda-zavershitsya-stroitelstvo-tsentralnogo-parka-tbilisi--otvet-mera-297461500.html

Когда завершится строительство Центрального парка Тбилиси – ответ мэра

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Все проекты, реализуемые благотворительным фондом "Карту", в том числе строительство Центрального парка на месте старого ипподрома в Тбилиси, будут завершены, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов. Территорию под строительство нового парка в столице передал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардер Бидзина Иванишвили и его фонд "Карту". По его словам, сейчас на территории бывшего ипподрома ведутся активные работы. В процессе проектирования несколько раз вносились определенные изменения. Было решено реализовать проект французского и японского садов, так как население хотело больше зеленых насаждений. Он также напомнил, что при предыдущей власти территория находилась в частной собственности, она была отчуждена в пользу определенных лиц для проведения там строительных работ и возведения зданий. Оппозиция не раз заявляла, что на части территории, где в прошлом был ипподром, планируется строительство корпусов. По их словам, власти лгали, когда говорили, что не допустят застройки территории бывшего ипподрома. Сакребуло Тбилиси в 2024 году одобрило строительство у территории бывшего ипподрома семи жилых домов, в том числе 79-этажного небоскреба. Строительство не будет вестись на территории будущего парка. Что касается Центрального парка, строительные работы начались еще в 2020 году. Как отметил Ткемаладзе, этот 40-миллионный проект за свой счет осуществляет фонд "Карту". Согласно проекту, Центральный парк будет мультифункциональным пространством. В парке будут лесные зоны, искусственное озеро, декоративные сады, фонтан, амфитеатр, спортивная зона, зиплайн, крупнейший в Тбилиси скейтпарк, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, велосипедная дорожка, зоны для стритбола, пикников и скалолазания, а также образовательный центр. Вокруг Центрального парка будет обустроена автостоянка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

