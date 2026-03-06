https://sputnik-georgia.ru/20260306/lavrov-zadachi-rossii-po-ukraine-budut-resheny-prioritet-ostaetsya-za-peregovorami-297470207.html

Лавров: задачи России по Украине будут решены, приоритет остается за переговорами

Москва сохраняет готовность к поиску переговорного решения кризиса, опираясь на договоренности и понимание, достигнутые в ходе саммита президентов России и США 06.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставленные Москвой цели в украинском направлении будут реализованы, и предпочтительным путем для этого остаются переговоры, сообщают РИА Новости.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия исходит из того, что задачи, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, подлежат безусловному выполнению. Как отметил Лавров, наиболее желательным вариантом Москва считает достижение результата политико-дипломатическим путем, однако в ином случае будут задействованы другие механизмы.Заявление прозвучало в ходе посольского круглого стола, посвященного украинскому урегулированию.Ранее в Женеве 17-18 февраля состоялся очередной раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, сообщил о подготовке нового контакта в ближайшее время. Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии определенного прогресса.До этого Лавров также говорил, что Москва сохраняет готовность к поиску переговорного решения кризиса, опираясь на договоренности и понимание, достигнутые в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

