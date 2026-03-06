https://sputnik-georgia.ru/20260306/ministry-oborony-gruzii-i-armenii-obsudili-situatsiyu-na-blizhnem-vostoke-297477741.html
Министры обороны Грузии и Армении обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министры обороны Грузии и Армении обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
06.03.2026
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с грузинским коллегой Ираклием Чиковани последние события на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.Стороны подчеркнули необходимость скорейшего установления стабильности и мира, говорится в сообщении оборонного ведомства.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
