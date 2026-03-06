https://sputnik-georgia.ru/20260306/rastlevavshego-detey-v-shkole-uchitelya-na-zapade-gruzii-otpravili-za-reshetku-na-11-let-297477863.html
Растлевавшего детей в школе учителя на Западе Грузии отправили за решетку на 11 лет
06.03.2026
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Зугдидский районный суд признал виновным в развратных действиях по отношению к ученикам учителя физкультуры одной из государственных школ района и приговорил его к 11 годам тюрьмы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. На суде стороне обвинения удалось доказать, что во время работы в школе Зугдидского района учителем физкультуры мужчина, пользуясь своим авторитетом и влиянием, совершил развратные действия в отношении пяти подростков. Мужчину признали виновным в шести эпизодах растления лиц, не достигших 16 лет, а также в двух эпизодах растления лиц младше 14 лет. Согласно новому закону, после выхода на свободу мужчина больше не сможет работать в системе образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
