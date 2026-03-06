Спецрейс с гражданами Грузии вылетел из Маската в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20260306/spetsreys-s-grazhdanami-gruzii-vyletel-iz-maskata-v-tbilisi-297462524.html

Ранее власти Грузии уже организовали специальные рейсы для граждан страны, оказавшихся в затруднительном положении из-за кризиса на Ближнем Востоке 06.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 марта — Sputnik. Специальный рейс, организованный правительством Грузии, вылетел из Маската в Тбилиси, сообщает Министерство иностранных дел.Рейс организован для возвращения граждан Грузии, которые столкнулись с трудностями на фоне нарушенного авиасообщения в регионе."Власти Грузии продолжают предпринимать все необходимые шаги для обеспечения своевременного и безопасного возвращения наших граждан", – говорится в сообщении.По информации ведомства, посольства Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии продолжают оказывать гражданам необходимую помощь для возвращения на родину.Ранее власти Грузии уже организовали специальные рейсы для граждан страны, оказавшихся в затруднительном положении из-за кризиса на Ближнем Востоке.На фоне эскалации в регионе и ограничений в работе воздушного пространства грузинские власти заявляют, что поддерживают постоянную связь с находящимися там гражданами и координируют их возвращение через дипломатические представительства.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

