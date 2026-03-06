https://sputnik-georgia.ru/20260306/uitkoff-ozhidaet-progressa-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-v-blizhayshie-nedeli-297479131.html
Уиткофф ожидает прогресса по урегулированию на Украине в ближайшие недели
Уиткофф ожидает прогресса по урегулированию на Украине в ближайшие недели
Sputnik Грузия
Вашингтон работает над соглашением по завершению украинского конфликта, чтобы положить ему конец раз и навсегда, заявил спецпосланник американского лидера 06.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-06T19:23+0400
2026-03-06T19:23+0400
2026-03-06T23:52+0400
в мире
политика
вашингтон
сша
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/18/271583133_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_33541bb1c464f717a19cdb727ae065a5.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Вашингтон, работая над мирным соглашением, продолжает добиваться значимых результатов по урегулированию украинского кризиса, и рассчитывает на прогресс уже в ближайшие недели, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.Он уточнил, что этот документ нацелен на то, чтобы покончить с конфликтом "раз и навсегда".В Абу-Даби 28 января состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского кризиса. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля.17-18 февраля состоялась еще одна встреча трехсторонней переговорной группы – она прошла в Женеве. Как сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который принимал участие в переговорах, Россия на встрече продемонстрировала настоящую коммуникацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
вашингтон
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/18/271583133_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5801017bcecdcc21a0098e36ff1a4e20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, вашингтон, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, вашингтон, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины
Уиткофф ожидает прогресса по урегулированию на Украине в ближайшие недели
19:23 06.03.2026 (обновлено: 23:52 06.03.2026)
Вашингтон работает над соглашением по завершению украинского конфликта, чтобы положить ему конец раз и навсегда, заявил спецпосланник американского лидера
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Вашингтон, работая над мирным соглашением, продолжает добиваться значимых результатов по урегулированию украинского кризиса, и рассчитывает на прогресс уже в ближайшие недели, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Он уточнил, что этот документ нацелен на то, чтобы покончить с конфликтом "раз и навсегда".
"Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс", – заявил Уиткофф на своей странице в соцсети X.
В Абу-Даби 28 января состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского кризиса. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля.
17-18 февраля состоялась еще одна встреча трехсторонней переговорной группы – она прошла в Женеве. Как сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который принимал участие в переговорах, Россия на встрече продемонстрировала настоящую коммуникацию.