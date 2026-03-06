https://sputnik-georgia.ru/20260306/uitkoff-ozhidaet-progressa-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-v-blizhayshie-nedeli-297479131.html

Уиткофф ожидает прогресса по урегулированию на Украине в ближайшие недели

Уиткофф ожидает прогресса по урегулированию на Украине в ближайшие недели

06.03.2026

Вашингтон работает над соглашением по завершению украинского конфликта, чтобы положить ему конец раз и навсегда, заявил спецпосланник американского лидера 06.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Вашингтон, работая над мирным соглашением, продолжает добиваться значимых результатов по урегулированию украинского кризиса, и рассчитывает на прогресс уже в ближайшие недели, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.Он уточнил, что этот документ нацелен на то, чтобы покончить с конфликтом "раз и навсегда".В Абу-Даби 28 января состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского кризиса. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля.17-18 февраля состоялась еще одна встреча трехсторонней переговорной группы – она прошла в Женеве. Как сообщал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который принимал участие в переговорах, Россия на встрече продемонстрировала настоящую коммуникацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

